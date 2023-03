Mulher alérgica a remédios faz tatuagem com medicamentos que são riscos para sua saúde: "Quase morri"

Doenças alérgicas podem ser um verdadeiro empecilho na vida dos indivíduos, ocasionando transtornos no cotidiano. Na maioria das vezes, as alergias não representam risco grave à saúde. No entanto, para a gaúcha Amanda Munaretti Selbach, de 39 anos, alergia não é algo que pode ser negligenciado.

A empresária e mãe de dois filhos sofre com alergia a medicamentos conhecidos como Anti-inflamatórios não esteroides (Aines). Os Aines são fármacos comuns na rotina das pessoas, sendo exemplos Nimesulida, Tylenol, Paracetamol, Ibuprofeno e Ácido acetilsalicílico (AAS).

Tierry homenageia Marília Mendonça com tatuagem: 'Referência'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para ela, uma solução prática encontrada para evitar complicações de saúde foi tatuar em seu antebraço a sua condição de saúde. Em seu antebraço, há escrito “alérgica a todos os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides”. A tatuagem ainda lista os fármacos indevidos para ela e o que usar para substituir.

Para entrar no BBB, mulher faz tatuagem com o rosto de Boninho: "tenho esperança"

Em entrevista ao O POVO, Amanda contou que descobriu a alergia na adolescência depois de ter uma reação ao Tylenol, medicamento usado para tratar sintomas gripais. A empresária revelou que ficou inchada e com coceira por todo o corpo, além de ter a garganta fechada. Desde então, Amanda disse ter começado a apresentar reações alérgicas a diversos fármacos.



Gravidez

A situação foi agravada quando Amanda passou pelo processo de gestação do seu primeiro filho e para o parto o médico receitou um anti-inflamatório. “Eu disse que achava ser alérgica. Quase morri. Tive um edema de glote, eles [equipe médica] me aplicaram doses altas de corticoide na veia”, comentou.

Para o segundo parto, a empresária teve mais cautela em avisar a equipe e logo a medicação adequada foi aplicada para evitar complicações. Entretanto, novamente aconteceu a reação alérgica. “Eu não tenho nenhuma foto com eles [filhos] no primeiro dia pós-parto pois ainda estava desfigurada”, revelou.

Como surgiu a ideia da tatuagem

Amanda expõe que foi aconselhada por um médico geral a tatuar sobre a sua condição, para que, em casos extremos, nenhuma medicação de risco fosse receitada de maneira incorreta. Ela comenta que escolheu o antebraço por ser um local visível e de fácil acesso.

A empresária informou que substitui os Aines por corticoide para amenizar as reações adversas. “Hoje, infelizmente, substituo os anti-inflamatórios por corticoide, que deve ser usado pouco na vida, mas é o que me salva”, declarou.

Amanda finaliza dizendo que se sente aliviada por nunca ter precisado recorrer a tatuagem, pois seria para casos extremos: “Caso acontecesse algum episódio onde eu estivesse inconsciente. Graças a Deus até hoje não precisei recorrer a isso [tatuagem]”, pontuou.

Alergias

As alergias têm caráter hereditário e se manifestam logo na infância. Essa condição pode acometer até 70% das crianças que possuem pais com manifestações alérgicas. As alergias podem surgir em qualquer momento da vida, logo, é importante a prevenção desde a infância, evitando assim, os desencadeadores ambientais, como ácaro e poeira.



Sobre o assunto Alergia faz homem ter sintomas gripais após relações sexuais

Jovem descobre rara alergia à água e até chorar pode causar dor

Alergia a esperma não é ficção

Homem diz ter alergia à tecnologia e se isola na mata

Doenças alérgicas: saiba mais sobre prevenção e cuidados

Tags