Alergia faz homem ter sintomas gripais após relações sexuais

A revista científica "Urology Case Reports" publicou o caso de um homem de 27 anos que sofre com uma alergia incomum. De acordo com o relato do grupo de pesquisadores, o jovem manifesta sintomas gripais toda vez que ejacula. A síndrome pós-orgástica é nomeada de POIS.

Os estudiosos acreditam que a doença é causada por uma alergia ao próprio sêmen, podendo haver alguma relação com lesões ou infecção dos testículos. Os sintomas seriam uma forma de resposta autoimune do corpo. Durante o acompanhamento do paciente, ele relatou manifestações como tosse, coriza, espirros e erupção cutânea nos braços após a ejaculação, seja por meio de relação sexual ou da masturbação.

O jovem também afirmou sofrer outros danos após as suas relações sexuais, como inchaço das glândulas linfáticas do pescoço e do seu próprio rosto. De acordo com o resultado da pesquisa, os sintomas tinham início logo após o ato e, em alguns casos, perduravam por até uma semana. As informações são do portal Uol.

Ainda segundo o levantamento da revista, pelo menos 60 pessoas já foram diagnosticadas com a mesma síndrome, que foi descoberta há cerca de 20 anos. O estudo aponta que existem outras formas de manifestação da doença, como fraqueza muscular, febre, sudorese, irritabilidade, dificuldades de memória, problemas de concentração, além de coceira nos olhos.

Os resultados da pesquisa apontam que o homem acompanhado pelos estudiosos apresentou uma melhora de 90% do seu quadro após ser medicado com antialérgico a base de fexofenadina.

