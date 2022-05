Jovem descobre rara alergia à água e até chorar pode causar dor

A norte-americana Abigail Beck, de 15 anos, foi diagnosticada em abril com uma condição rara e intrigante: a urticária aquagênica. Isto é, a menina tem alergia à água e não consegue tomar banho ou até mesmo chorar sem sentir dor.

Vivendo em Tucson, no estado do Arizona, nos EUA, Abigail relata não poder tomar banho regularmente porque surgem feridas dolorosas em sua pele. A sua condição é extremamente rara e só acontece em uma a cada 200 milhões de pessoas. O diagnóstico veio somente após três anos do surgimento dos primeiros sintomas.

A jovem relata que não toma água há mais de um ano porque isso causa dor e a faz vomitar. Em vez disso, Abigail recorre a comprimidos, toma energéticos ou suco de romã, bebidas que possuem um menor teor de água.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, a estudante conta como as pessoas reagem ao saber da sua alergia, sempre com muitas dúvidas. "É realmente frustrante. As pessoas me pedem para explicar como funciona, mas não posso explicar por que isso acontece, porque ninguém sabe ou entende", desabafa.

A maioria dos casos de urticária aquagênica ocorre aleatoriamente, sem histórico familiar da doença.Mesmo com os sintomas, somente neste ano Abigail procurou a juda profissional, após ser prejudicada em várias áreas por conta de sua condição.

Devido à raridade desta alergia, pouco se sabe sobre a melhor forma de tratá-la. Atualmente, Abigail faz o uso de anti-histamínicos, tratamentos com luz UV, esteróides, cremes que atuam como uma barreira e banhos de bicarbonato de sódio como formas de terapias aos sintomas.

