Doenças alérgicas: saiba mais sobre prevenção e cuidados

Alergias são classificadas como respostas imunológicas do nosso organismo a um corpo estranho ao sistema imunitário

O Dia de Prevenção de Doenças Alérgicas acontece no dia 7 de maio e é realizado pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) juntamente com o Ministério da Saúde. O evento busca conscientizar a população sobre as dificuldades que reações alérgicas podem causar aos indivíduos.

Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) demonstram que, a nível nacional, as alergias atingem 30% da população total, sendo 20% desse total crianças. A asma é destaque entre a população brasileira, estima-se que o número de pessoas que convivem com essa condição varia entre 10% a 25% dos cidadãos. A asma caracteriza-se pela dificuldade em respirar após inalar substâncias, como pólen e pêlos de animais.

Outras alergias também são responsáveis por ocorrências graves à saúde. Alergia a alimentos, remédios e a rinite alérgica podem causar prejuízos sérios ao bem-estar pessoal.

Hereditariedade



Em entrevista ao O POVO, a médica especialista em alergia e imunologia, Liana Jucá, destacou a importância da prevenção. Para a médica, as alergias podem causar uma grande perda na qualidade de vida das pessoas, por isso é preciso controlar e tratar adequadamente.

As alergias têm caráter hereditário e podem ser desencadeadas logo nos primeiros anos de vida. Liana esclarece que crianças com pais que convivem com doenças alérgicas têm até 70% de chance de desenvolver alergia em algum momento da vida. “Os pais devem evitar ao máximo que a casa tenha poeira e ácaro, para que a criança não seja exposta aos desencadeantes da alergia. A manifestação da doença precisa de um fator ambiental e da predisposição genética”, detalha.

Liana explica que alergias podem surgir em qualquer momento da vida, sendo mais comum na infância até os 5 anos. “Todas as alergias impactam de forma negativa a vida pessoal, a rinite alérgica, por exemplo, pode levar a muitas faltas no trabalho e na escola, muitas vezes, ela [doença] é subestimada”, afirma.

A médica ressalta alguns hábitos de prevenção da rinite que devem ajudar a conter crises alérgicas. “A primeira medida de controle da rinite é o controle ambiental, que são os cuidados em casa para evitar o acúmulo de poeira”, destaca.





Liana evidencia que ainda não existem estudos conclusivos sobre um método específico que possa prevenir as doenças alérgicas de um modo geral. A médica frisa que seguir os protocolos básicos de autocuidado são importantes. “Evitar o uso indiscriminado de medicamentos, ter uma alimentação de qualidade e as medidas de higiene do ambiente podem amenizar a manifestação de crises alérgicas”.

Convivendo com a alergia

O estudante de Medicina Leonardo Braga, 24, contou ao O POVO como convive com alergia a medicamentos conhecidos por Anti-inflamatórios não esteroides (Aines), com exceção do paracetamol. A alergia faz com que o estudante desenvolva a formação de bolinhas na pele e vermelhidão pelo corpo.

Leonardo destaca que o único método que encontrou para evitar crises alérgicas é avisar as pessoas sobre a sua condição. “Em caso de atendimento médico, por exemplo, eu procuro avisar o máximo de pessoas possíveis sobre minhas alergias para não me receitarem erroneamente”.

O estudante pontua que a alergia a medicamentos anti-inflamatórios não o deixa mais suscetível a outras doenças, mas piora muito o quadro causado por elas. “A falta do anti-inflamatório é algo que atrapalha bastante [o processo de cura]”. A mãe de Leonardo também lida com doenças alérgicas, o que faz com o estudante fique sempre atento a possíveis riscos de crises.

