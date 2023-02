Veja como tirar o glitter da maquiagem de Carnaval

Apesar do trabalho para remover, as produções com o glitter ficam lindas e são a cara da folia carnavalesca. Confira como remover o brilho depois de curtir

O carnaval já tá logo aí e o que não pode faltar no look de quem vai curtir os dias de folia, que a data promete, é o bom e famoso glitter.

Apesar de bonito e de fazer parte do repertório de vários foliões, o glitter é um enfeite carnavalesco não muito fácil de se livrar, grudando na pele mesmo após várias lavagens.

Pensando nisso, O POVO trouxe dicas de como retirar as partículas brilhosas que fazem parte do imaginário carnavalesco brasileiro, que tem o início das festividades no dia 18 de fevereiro (18/02) e vai até o dia 22 (22/02).



O glitter não sai? Confira como tirar da pele e do cabelo

Que o glitter já faz parte do look oficial do Carnaval e que, por mais que se queira, não dá para fugir dele, isso todo mundo já sabe.

Porém, a dúvida sobre como se livrar das partículas brilhosas sempre surgem após a folia, que é quando o adereço parece não sair nunca da pele e dos cabelos.

Como remover o glitter da pele? Confira:

Para a pele a dica é: óleo de côco. Sim, isso mesmo! O óleo da fruta pode ser um grande aliado na remoção do glitter que está no corpo.

Usar o óleo de coco como demaquilante ajuda a tirar o excesso do brilho. Basta embebedar o algodão no líquido e passar diretamente na pele.

O óleo de coco, além de não causar danos, tem princípios hidratantes, o que facilita a remoção. Para os cabelos, a dica é utilizar um bom shampoo antirresíduo.

Por que é tão difícil remover o glitter? Entenda

O glitter é nada mais nada menos do que uma variedade muito pequena de pedaços de plásticos. O tamanho de suas partículas é o principal fator para que a sua remoção seja tão difícil.

Apesar do trabalho para remover, as produções com o glitter ficam lindas e são a cara da folia carnavalesca.

