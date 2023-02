Ceará espera receber 18,8% mais visitantes no Carnaval deste ano

No total, são aguardados 133 mil turistas nos quatro dias de folia. Jijoca de Jericoacoara e Guaramiranga lideram ranking de destinos mais buscados

O Ceará projeta receber cerca de 133 mil turistas no período do carnaval deste ano, conforme projeção da Secretaria do Turismo (Setur).

O número é 18,8% maior que o recebido em 2022, quando visitaram o Estado 112 mil viajantes. Vale lembrar que, no ano passado, ainda haviam algumas restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e a maioria dos 184 municípios vetou a realização de festividades.

Conforme a Setur, o impacto direto das movimentações do período que vai de 18 a 21 de fevereiro, deve ser de R$ 292,5 milhões em receita direta "sobre toda cadeia produtiva do turismo, o que deve representar um crescimento de 41,2% em relação ao mesmo período de 2022".

“O turismo no Ceará, assim como em todo o Brasil, tem uma contribuição imensa na economia e, ao longo dos quatro dias de festa, apostamos que isso será confirmado”, avalia a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

A ocupação média da rede hoteleira em Fortaleza, segundo o Departamento de Estudos e Pesquisa da Setur deve girar em torno de 87,1%, que já havia sido apontada como o destino mais procurado pelos turistas brasileiros em 2022.

Em relação aos destinos mais buscados especificamente para o Carnaval, Jericoacoara lidera o ranking, com 96,6% da preferência dos turistas, seguida por Guaramiranga, com 93,3%.

Geração de emprego e renda

Já o sistema Sine/IDT projeta um total de 1.226 oportunidades de empregos geradas nesse período, sendo a maior parte das vagas direcionadas ao segmento de bares e restaurantes, incluindo cozinheiros, auxiliares de cozinha, garçons e profissionais da limpeza.

Somente a Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPFuturo), que representa os proprietários das tradicionais barracas localizadas no litoral de Fortaleza, estima a abertura de 400 novos postos de trabalho. Tais contratações devem representar um aumento de 20% em relação ao ano passado.



