Carnaval 2023: Senac realiza oficina de looks carnavalescos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do shopping RioMar Fortaleza realiza neste fim de semana oficinas de customização para os foliões prepararem seus looks de Carnaval. As ações ocorrerão na tarde do sábado, 11, e no domingo, 12. As inscrições custam R$ 25 e podem ser feitas pelo site do Senac ou presencialmente.

A primeira oficina, intitulada “Técnicas de Customização de Camisetas”, será ministrada pela instrutora de moda do Senac Ceará, Sara Girão. A formação ensinará aos alunos como identificar as técnicas de customização de camisetas utilizando recursos de corte, costura, entrelaçados e amarração.

Na sequência, haverá a oficina de customização de shorts e calças. Para participar, é necessário levar a camiseta (podendo ser a do bloco de Carnaval preferido), short ou calça para personalizar.

No dia seguinte, será realizada a oficina de dicas e truques de maquiagem e, em seguida, a aula de “Penteados Rápidos: Faça Você Mesmo”. Os dois momentos serão comandados por Henrique Araújo, instrutor de beleza. Para colocar em prática os ensinamentos das aulas, há a recomendação de que os alunos levem produtos e utensílios de uso pessoal, como batom, base ou pincel.



Oficinas para o Carnaval

Quando: sábado, 11, e domingo, 12

Onde: Senac RioMar (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$ 25; inscrições presenciais ou pelo site do Senac

Programação completa

sábado, 11

14h às 16 horas - Técnicas de Customização de Camisetas

17h às 20 horas - Customização de Shorts e Calças

domingo, 12

14h às 16 horas - Dicas e Truques de Maquiagem

18h às 20 horas - Penteados Rápidos: Faça Você Mesmo

