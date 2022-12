Confira as 10 notícias mais estranhas e engraçadas de 2022

Faltam poucos dias para acabar 2022 e a sensação é de que este foi um ano com tantos acontecimentos que apenas uma retrospectiva não seria suficiente. Entre as notícias que marcaram o ano de 2022, você certamente lembra de alguma que chamou a atenção por ser curiosa, engraçada ou até estranha.

Pensando nisso, separamos algumas dessas matérias "inusitadas" que fizeram muita gente rir, brincar ou mesmo se emocionar ao longo do ano. Confira a lista com matérias engraçadas que foram publicadas nas redes sociais do O POVO.

Notícias mais inusitadas de 2022

Deu um golpe no ar

Vídeo de briga viraliza após jovem dar golpe "no ar" durante a confusão (Foto: Reprodução/Twitter)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo no começo do ano, em janeiro, um vídeo de uma briga virou meme após um homem disparar um golpe "no ar" sem que ninguém fosse atingido.

O caso registra uma confusão entre um grupo de jovens em Belo Horizonte, na região de Pampulha, motivada pela escolha de músicas que tocava no bar onde estavam.

Apesar das cenas exporem um caso de violência explícita, o momento divertiu bastante os internautas. As piadas sobre o assunto exploravam o fato do homem dar um golpe no "nada" e o comparavam com personagens de desenhos, filmes, animes e games.

Loucura de amor

As cerimônias de casamento na Índia são muito diversas e variam em cada região, mas em comum têm o uso extensivo de cores, muita música, danças e particularidades como a pintura henna (Foto: Getty Images)



Em 2022, uma história de amor envolvendo duas pessoas de países vizinhos fez sucesso nas redes sociais do O POVO. O fato inusitado conta a história da jovem Krishna Mandal, de 22 anos, que levou a frase "loucura de amor" a sério demais.

Moradora de Bangladesh, ela atravessou uma floresta habitada por tigres e ainda nadou por uma hora em um rio infestado de crocodilos. O motivo? uma verdadeira loucura de amor.

A quase maratona de sobrevivência foi feita para cruzar a fronteira entre Bangladesh e a Índia para e se casar com o amado, Abhik Mandal.

Eles se conheceram pelo Facebook e se apaixonaram. Certa de seu amor, ela decidiu iniciar a jornada rumo ao amado já que não tinha visto para entrar legalmente na Índia. Eles conseguiram se casar no dia 28 de maio de 2022, contudo, ela acabou sendo presa por entrar ilegalmente no território indiano.

Urso de pelúcia ladrão?

Joshua Dodson fez um rasgo nos fundos do brinquedo para poder se esconder dentro dele (Foto: Reprodução/Twitter)



Saindo da Índia para o Reino Unido, outra história curiosa que viralizou no mundo em julho de 2022 é sobre um ursinho de pelúcia gigante e um ladrão.

Na situação, um homem de 18 anos se escondeu dentro de um urso de pelúcia gigante para fugir da polícia após ter roubado um carro. Ele roubou um Mitsubishi ASX e chegou a abastecer o veículo roubado e fugir do posto de gasolina sem pagar.

Na busca pelo jovem após denúncias dos crimes cometidos por ele, a polícia foi até a casa do jovem e desconfiou de um urso de pelúcia gigante que estava no local e "parecia respirar". Ele havia se escondido dentro do urso para tentar escapar das forças de segurança, mas rapidamente, a armação do fugitivo foi descoberta.

Dividir ou não a conta no primeiro encontro?

Após os gastos terem sido divulgados, o saldo da dívida ficou em R$ 45 (Foto: Reprodução / TikTok)



Se você é daquelas pessoas que sempre fica sem saber se o certo seria dividir ou não a conta do primeiro encontro, essa notícia é certamente uma dica do que não fazer.

Em maio deste ano, a jornalista brasileira Silvia Vasconcelos, de 31 anos, compartilhou nas redes sociais uma situação inusitada dois dias após o primeiro encontro que teve com um homem.

Se ela esperava flores e um cartão romântico sobre o que viveram no encontro, teve uma grande decepção. A jornalista acabou recebendo foi a conta do "date" em uma planilha do Excel enviada pelo WhastApp.

Na planilha foi detalhado tudo o que os dois consumiram no encontro. Café da manhã orçado em R$ 74,49; hospedagem em R$ 147; cervejas que custaram R$ 60,42, além do jantar e outros gastos. Após a divisão do consumo de cada um, o valor cobrado da jovem pelo homem foi de R$ 45,55.

Apesar da forma inusitada como foi cobrada dias após o encontro, ela pagou a sua parte e disse nunca mais ter saído com o homem. "A mulher hétero não tem um dia de paz", afirma em um dos vídeos gravados para comentar o caso.

É benino ou benina?

Mulher foi atingida por pó roxo durante chá revelação em SP (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)



Um chá de revelação atrapalhado foi outra história que fez muita gente rir em 2022. O fato aconteceu na cidade de Guarujá, em São Paulo e não deu muito certo…

Na ocasião, Célia aguardava a revelação na calçada quando foi atingida por um pó roxo que sinalizava aos noivos o sexo da criança - uma menina.

O pó que atingiu Célia estava dentro de uma bola de isopor, que foi jogada pela primeira filha do casal e chutada pelo pai. A bola não acertou a mulher, mas quando explodiu, o conteúdo colorido foi em sua direção, fazendo-a ficar coberta pelo pó.

O casal só percebeu a situação da tia após a comemoração do resultado. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais em meio a comentários sobre a situação inusitada da tia que ficou completamente tingida de roxo. E você, acha que esse tipo de "chá revelação" é válido?.

O companheiro inusitado de uma criança

Menina de 3 anos viraliza após esconder um galo dentro da própria mochila para fazer uma "surpresa" para professora de creche no Acre. Veja vídeo: (Foto: Reprodução Twitter)



Outro assunto, que vez ou outra aparece em destaque nas redes sociais são de crianças fazendo alguma traquinagem. Em um desses casos uma menina de apenas três anos decidiu levar uma companhia bem especial para a creche que estuda, em Rio Branco, no Acre, e acabou viralizando no Brasil.

Maria Helena escondeu um galo dentro da própria mochila e levou o animal para fazer uma “surpresa para a professora”. A cena foi gravada e fez sucesso no Brasil inteiro.

O animal, que foi um presente da avó de Maria Helena, estava assustado com o barulho da sala de aula, mas encantou as crianças e acabou sendo adotado como mascote da creche.

É só um gatinho



Mulher é vista carregando leão de estimação após animal fugir de casa no Kuwait (Foto: Reprodução/Youtube)



Ainda sobre a temática “bichinhos de estimação”, uma notícia que impressionou os internautas em 2022 aconteceu em Sabahiya, no Kuwait. Uma mulher foi flagrada carregando um leão de “estimação” nos braços, após o animal fugir de casa.

O vídeo do momento mostra a tutora do animal o carregando pelos braços enquanto ele tenta resistir.

A criação de bichos do mundo silvestre como animais de estimação é um costume bastante popular na região da península do Golfo, onde a cidade Sabahiya está localizada, mas é proibida pela legislação do local. Apesar da proibição, a fiscalização não é eficaz contra esse tipo de crime.

Taxa extra? Nem pensar

Autora do vídeo disse que a cena não foi uma pegadinha (Foto: Redes Sociais/Reprodução)



Quem nunca foi viajar de avião e ficou com receio do volume de bagagem ultrapassar o limite permitido? Um medo comum até para os viajantes mais experientes, especialmente com relação a obrigatoriedade do pagamento de taxa extra para o peso excedente das malas.

Uma situação chata, mas rotineira nos terminais aéreos do mundo. Porém, ao viver uma situação como essa, uma passageira resolveu "dar um jeitinho" para não pagar a multa. Após ultrapassar o limite de peso permitido, uma mulher nos Estados Unidos decidiu que iria vestir inúmeras peças de roupas para aliviar o peso de sua mala.

O inusitado foi que a mulher viajava carregando uma série de fantasias. Assim, ela teve que vestir um três fantasias, uma sobre a outra, sendo uma de galinha, outra de gorila e uma de abacate. Além disso, para deixar a situação ainda mais engraçada, também precisou vestir três gorros; uma manta e até mesmo um vestido vermelho, que ela utilizava ao redor do pescoço.

Para ser aprovada na balança do check-in, a moça ainda aproveitou a distração da funcionária da companhia aérea para “enganar” a balança e levantar a mala com um dos pés. Uma passageira chegou a ver a tática e ri da situação. Em seguida, a jovem sai cambaleando com sua pilha de roupas.

Apesar da situação cômica, a mulher conseguiu evitar a cobrança adicional.



Levei um tiro, mas estava candado demais para ir ao hospital



Jovem de 25 anos leva tira na testa enquanto pilotava moto em um bairro de Tocantins e sobrevive (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



Uma história engraçada e ao mesmo tempo inacreditável envolvendo um jovem baleado e um sono profundo demais para que fosse pedir ajuda antes de tirar um cochilo.

Em junho deste ano um homem de 25 anos foi baleado na testa enquanto pilotava uma moto em Tocantins. Apesar da gravidade do incidente, o jovem não morreu e após levar o tiro, abandonou o veículo e, sem procurar ajuda médica, decidiu ir para casa dormir.

A PM só foi acionada na manhã seguinte do incidente, quando a mãe do jovem, ao acordar, encontrou manchas de sangue na roupa do filho. A Polícia informou que ao chegar à residência do homem, que havia acordado há pouco, ele estava sentado em uma cadeira com um ferimento na testa, de onde escorria algo parecendo com massa encefálica.



Ainda segundo os militares, apesar do ferimento grave e exposto, o jovem estava consciente e lúcido, sendo assim, conseguiu relatar quem disparou o tiro.Após a descrição, a PM fez buscas na região em que o crime ocorreu, no entanto, não conseguiu localizar o suspeito.

A vítima, que ainda não havia recebido ajuda médica, foi levada ao Hospital Regional de Araguaína pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ganhar na loteria tudo bem, contar para a família já é outra história

Homem ganha R$ 153 milhões na loteria e vai buscar fortuna fantasiado para que sua família não descubra (Foto: Reprodução/Baidu)



Para finalizar a retrospectiva de pautas mais inusitadas de 2022, a realização de um sonho: ganhar na loteria. Enquanto muitos passam horas imaginando o que fariam caso ganhassem um prêmio milionário na loteria, um chinês bolou um plano para garantir que nenhum familiar descobrisse que eles estavam milionários.

O homem ganhou R$ 153 milhões na loteria e foi receber o prêmio fantasiado porque não queria ser identificado pela família. O homem doou cerca de R$ 3,5 milhões para instituições de caridade, pagou R$ 30 milhões em impostos e taxas e então levou R$ 120 milhões para casa.

O caso aconteceu no dia 24 de outubro em Guangxi, no sul da China e deixou muitos internautas surpresos, e outros demonstrando apoio, para com a atitude do novo milionário.

Em entrevista para jornais locais ele comentou que não iria revelar para sua esposa e filhos o fato de estarem milionários por ter medo de que eles se tornassem "preguiçosos".

Tags