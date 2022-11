Menina de 3 anos esconde galo dentro da mochila e leva para creche no Acre

A pequena Maria Helena, de apenas 3 anos, decidiu levar uma companhia especial para a creche Maria José Bezerra dos Reis, em Rio Branco, no Acre. A menina escondeu um galo dentro da própria mochila e levou o animal para fazer uma “surpresa para a professora”.

Sueli da Silva, professora de Helena, foi a responsável por registrar o momento inusitado. “Não acreditei, o galo estava assustado com o barulho das crianças”, conta.

Maria Orsilane França, mãe de Maria Helena, também é educadora da creche da filha e estava presente no momento. Em entrevista ao portal G1, ela conta que o animal foi um presente da avó da menina. O galo foi dado para a família junto com algumas galinhas em 2020.

Helena se encantou com o galo desde sua chegada. Atualmente, a criança se refere a ele como “filho” ou “amigo”. A menina também divide uma rotina com o animal, seja na hora de comer ou dormir.

Apesar da surpresa inusitada da mãe e da professora, as demais crianças, colegas da creche de Maria Helena amaram receber a visita da ave, que foi apresentada para toda a turma. “Todas as crianças adoraram, ficaram passando a mão no galo e ele também parece que gostou do ambiente escolar”, relata Sueli.

