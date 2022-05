Mulher recebe planilha no Excel cobrando os gastos do primeiro encontro

Ela publicou um vídeo no TikTok contando o caso com a legenda "A mulher hétero não tem um dia de paz"

A jornalista Silvia Vasconcelos, de 31 anos, recebeu algo inusitado dois dias após o primeiro encontro que teve com um homem. Ela esperava flores e um cartão dizendo sobre o que viveram, mas o que acabou recebendo foi a conta do "date" em uma planilha do Excel enviada pelo WhastApp. Ela publicou um vídeo no TikTok contando o caso com a legenda “A mulher hétero não tem um dia de paz”.

Na planilha foi detalhado tudo o que os dois consumiram no encontro. Café da manhã orçado em R$ 74,49; hospedagem em R$ 147; cervejas que custaram R$ 60,42, além do jantar e outros gastos. O valor final da dívida foi de R$ 45,55.

“Nos conhecemos em um aplicativo e estávamos conversando no ano passado, enquanto acontecia a pandemia, e eu não queria ir em lugares cheios. Ele que deu a ideia de alugar um Airbnb, escolheu e reservou o local”, relatou ela. “Levei umas coisas pro café da manhã, umas cervejas e passamos um dia lá”.

"A primeira coisa que pensei quando abri a planilha foi 'não é possível o que está acontecendo'. Mandei mensagem para todas as amigas, que riram muito do que aconteceu. Virou uma piada interna do grupo." disse no vídeo.

Depois da repercussão do vídeo, Silvia fez um outro para explicar mais detalhes sobre o caso e também contar que recebeu muitos comentários machistas no vídeo. “Alguns comentários dizendo 'ah, mas vocês não clamaram por igualdade de gênero?’ A questão não é essa, a questão é cobrar um encontro depois que ele aconteceu”, esclareceu.

A jornalista também disse que não há problema algum em dividir a conta, desde que ela aconteça no ato do encontro. “Sim, eu paguei os R$45,55 e não, eu não nunca mais saí com esse homem”, finalizou.