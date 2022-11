Ganhador de R$ 153 milhões na loteria busca prêmio fantasiado para família não descobrir

Um homem que ganhou R$ 153 milhões na loteria foi receber o prêmio fantasiado porque não queria ser identificado pela família. Ele estava preocupado que o dinheiro pudesse lhes deixar arrogantes e preguiçosos.

Ele levou R$ 120 milhões para casa, depois de doar cerca de R$ 3,5 milhões para instituições caridade e pagar R$ 30 milhões em impostos e taxas.

O caso aconteceu no dia 24 de outubro em Guangxi, no sul da China, e viralizou nas redes sociais nesta semana diante de comentários de internautas surpresos, e outros demonstrando apoio, para com a atitude no novo milionário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ganhador, conhecido pelo pseudônimo de Li, foi receber o prêmio no Centro de Distribuição de Loteria de Guangxi vestido com uma fantasia de um desenho animado chinês.

Ganhador de prêmio milionário vai receber fortuna fantasiado para família não descobrir

Receber prêmios com fantasias se tornou um fenômeno comum na China. Ganhadores fazem isso como uma forma de protegerem sua identidade.

No caso de Li, ele manteve a vitória em segredo até mesmo de sua esposa e seu filho, afirma a mídia local.

"Eu não contei à minha esposa nem ao meu filho. Tenho medo que eles se sintam superiores a outras pessoas e não estudem ou trabalhem no futuro", conta.

O sorteio foi feito no dia 21 de outubro e Li acertou todos os sete números. Ele contou, à mídia local, que apostava regularmente por mais de uma década e sempre jogava nos mesmos números porque eles “pareciam agradáveis”.

A aposta que lhe rendeu a fortuna foi replica em 42 cartões, sempre com os mesmos números, confira:

Homem aposta o mesmo número há mais de dez anos e após ganhar R$ 153 milhões, vai buscar o prêmio fantasiado:

Ticket que rendeu o prêmio de R$ 153 milhões. (Foto: Reprodução/Baidu)



“Eu só tinha ganhado algumas dezenas de yuans [moeda chinesa] no passado”, relata o novo milionário. O homem jogava por hobbie e sua família não se importava muito. Ele diz que não era um viciado, não costumava gastar muito com as apostas.

Quando descobriu que venceu na loteria, o homem pegou um trem para Nanning, cidade onde o prêmio seria entregue, e ficou em um hotel durante o fim de semana.

“Eu dormi no hotel durante aqueles dois dias. Nem sai naquele fim de semana porque estava com medo de perder o recibo”, disse.

O ganhador misterioso ainda não sabe o que fazer com dinheiro. Quando questionado, ele diz que vai “tirar um tempo para planejar o que fazer com o dinheiro”.

Confira notícias relacionadas:

Sobre o assunto Emprego dos sonhos em local remoto da Nova Zelândia atrai candidatos de todo o mundo

Corpo percorre 900 km no banheiro de um trem na Índia sem ser detectado

Avião Beluga é atingido por raio durante decolagem

Astrônomos descobrem novo asteroide 'potencialmente perigoso'

Um tiranossauro rex será leiloado em Singapura, uma tendência "prejudicial"

Tags