Encanador encontra mensagem de 135 anos deixada em piso de casa

Em outubro de 1887, dois trabalhadores deixaram uma mensagem secreta embaixo do piso de uma casa em Edimburgo, na Escócia. Depois de mais de 135 anos, Peter Allan, um encanador que trabalhava no local, encontrou o bilhete que estava dentro de uma garrafa de uísque vazia.

Peter contou à BBC Escócia que não conseguia acreditar na coincidência de cortar o chão exatamente no lugar onde a garrafa havia sido deixada. "Eu estava movendo um radiador e cortei um buraco aleatório para encontrar a tubulação e lá estava, não sei como isso aconteceu".

Assim que o encanador encontrou o objeto, ele correu para o andar de baixo e entregou à dona da casa.

A mensagem foi deixada no local em 6 de outubro de 1887, ainda na Era Vitoriana. A época é famosa por ser o momento em que a Inglaterra tornou-se um dos países mais ricos e poderosos do mundo. O período também se destaca na literatura, com nomes como: Charles Dickens, Oscar Wilde e Jane Austen.

Surpresa com a descoberta, Eilidh Stimpson, dona da casa, decidiu esperar que seus dois filhos, de 10 e 8 anos, chegassem da escola para abrir a mensagem. “Meu filho de 8 anos está estudando sobre os vitorianos agora, o que é ótimo”.

Quando todos estavam em casa, eles tentaram tirar o bilhete com pinças e alicates, mas o papel começou a rasgar. Então Eilidh pegou um martelo e quebrou a garrafa.

"Me sinto absolutamente terrível por ter quebrado uma garrafa de 135 anos, mas foi a única maneira de alcançar o bilhete. Guardei todos os pedaços num Tupperware", diz a mãe.

A mensagem



Escrita por dois trabalhadores, o bilhete diz: "James Ritchie e John Grieve instalaram este piso, mas não beberam o uísque. 6 de outubro de 1887 [...] Quem encontrar esta garrafa pode pensar que nossa poeira está soprando ao longo da estrada."

A mensagem tem mais de 135 anos. (Foto: Arquivo Pessoal/Eilidh Stimpson)



Um curador da Biblioteca Nacional da Escócia recomendou que a família preservasse o bilhete em um envelope livre de ácidos.

Eilidh pretende escrever um novo bilhete com a família para colocar no local onde encontraram o objeto.