Vídeo de suposto fantasma em hospital na Argentina é desmentido por diretor da unidade

Após o registro de uma suposta aparição sobrenatural em um hospital na Argentina viralizar, a direção da unidade de saúde se pronunciou desmentindo o ocorrido. O vídeo teria sido gravado durante a madrugada do último sábado, 12. Nessa quarta-feira, 16, o diretor de relações-públicas do Sanatório Finochietto, Guillermo Capuya, declarou que “as imagens são reais, mas não o que aconteceu”, escreveu em publicação.

O diretor considera que o caso se trata de uma espécie de pegadinha. No vídeo, é possível ver um guarda, de uma empresa terceirizada, atendendo o suposto fantasma. Segundo a administração do hospital, o funcionário deveria estar acompanhado de mais dois colaboradores que, no momento registrado, estavam cumprindo outras funções.

Segundo Guillermo Capuy, a porta se abre sozinha porque já apresentava defeito técnico. “A porta estava com defeito, pois em 10 horas ela abriu e fechou umas 28 vezes, dentro do horário do vigilante”, disse em publicação no Instagram. “Não há registro do guarda escrito com o nome do suposto paciente. Ninguém com o nome da senhora que supostamente morreu na véspera não entrou nem saiu”, continua.

O médico cirurgião ainda comenta que históricas paranormais são frequentes, mas que não é o caso do registro. “As imagens são reais, mas não o que aconteceu”, relatou. Guillermo Capuy ainda informou que uma perícia está sendo realizada na empresa de vigilância para maior detalhamento do caso e por conta da viralização das imagens.

Reações

Nas redes sociais, usuários reagiram após o fato ser "desmentido". Na publicação do diretor de relações-públicas, um internauta comentou que aparições sobrenaturais acontecem. “O fato é que médicos e cientistas não acreditam nessas coisas. Já aconteceu comigo pessoalmente. Então Dr, acredite”, respondeu.

Outros usuários questionaram sobre quem teria viralizado a suposta brincadeira. “Se isso foi uma piada de mau gosto, o que ele conseguiu com isso? Além disso, o mais provável é que ele perca o emprego, não entendo quem gostaria de perder o emprego agora”, disse um dos comentários. “Piadas são feitas em todos os locais de trabalho. O que eu me pergunto, se o sr. segurança agiu com um parceiro em ‘cumplicidade’ para uma piada interna, quem foi que viralizou o vídeo?”.

Entenda o caso

As imagens que viralizaram mostram um segurança conversando e recepcionando um suposto fantasma. De acordo com o jornal Clarín, o guarda teria alegado ter visto uma senhora entrar pela porta. Ela teria pedido para ir ao quarto 915, no nono andar, para buscar algo que havia esquecido quando esteve internada no hospital. Ele então teria escrito os dados pessoais da mulher em um formulário, pegou uma cadeira de rodas e a deixou subir.

Veja o vídeo do momento:

A história contada pelo jornal dava conta de que, depois de algum tempo, o guarda se deu conta de que ela ainda não havia retornado e pediu para que outro funcionário fosse até o local checar se alguma coisa havia acontecido. O guarda foi informado de que a senhora nunca chegou até o nono andar. Os dados pessoais que ela lhe passou coincidiam com o de outra paciente que morreu três horas antes naquele mesmo quarto.



A informação fornecida pelo diretor da unidade altera os dados divulgados pelo jornal argentino, também publicados pelo O POVO.

