Homem encontra cheque de R$ 25,6 milhões, devolve para os donos e ganha doces de recompensa

Um homem de 38 anos achou um cheque no valor de aproximadamente R$ 25 milhões e recebeu 6 pacotes de doce como recompensa

Ao achar um cheque no valor de US$ 4,8 milhão, (aproximadamente R$ 25,6 milhões) um homem de 38 anos resolveu procurar o dono e devolver o cheque. Ao entrar em contato com os donos da fortuna, ele recebeu uma recompensa inusitada.

O cheque estava em nome da empresa Alemã Haribo, produtora de doces, marshmallows e os famosos ursinhos coloridos de gelatina e goma de mascar e como premiação pela nobre atitude de ter devolvido os R$ 25,6 milhões, o homem recebeu algumas balas de gelatina doce.

O caso aconteceu na Alemanha e viralizou nas redes sociais na última semana. Em entrevista concedida ao jornal local Bild, o alemão Anouar G. contou que encontrou o cheque em uma rua na cidade de Frankfurt, em um local próximo de uma estação de trem.

O valor do cheque estava destinado a uma rede de supermercados e apesar da fortuna contida ali, ele buscou meios de devolver o cheque para os seus verdadeiros donos.

Ao entrar em contato com a empresa de doces, os responsáveis disseram que para solucionar o problema bastaria destruir o cheque para que ninguém tentasse utilizá-lo. Segundo o jornal, o homem seguiu as instruções e foi informado de que receberia uma recompensa pela atitude.

A questão é que a premiação não foi nada como o esperado. Alguns dias depois de destruir o cheque ele recebeu a recompensa de seis pacotes de doces.

Ao ser entrevistado, Anouar G. se mostrou bastante frustrado com a forma de agradecimento da empresa. “Achei que era um pouco barato demais", afirmou ele ao mencionar ter se "decepcionado" com a recompensa.

A empresa de doces Haribo foi procurada para falar sobre o acontecimento, em resposta, a empresa informou que os doces enviados são parte de um pacote padronizado que é utilizado em casos de agradecimento.

Por se tratar de um cheque cruzado, a empresa afirmou ainda que não haveria como ninguém além do dono do cheque sacar o valor.



