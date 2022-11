Idosa ganha na loteria, investe prêmio em novo jogo e acerta novamente

Norte-americana classificou acontecido como momento de "absoluta insanidade". O caso aconteceu no fim de outubro deste ano. Confira a história da sortuda

Uma idosa de 70 anos de idade ganhou duas vezes na loteria de Delaware, nos Estados Unidos (EUA). A mulher, que prefere manter o anonimato, tirou a dupla sorte grande em menos de uma semana.

A norte-americana classificou o acontecido como um momento de "absoluta insanidade". O caso aconteceu no fim de outubro deste ano.

Sorte grande: entenda como idosa ganhou duas vezes na loteria

A mulher conta que comprou uma raspadinha e se deparou com o prêmio de 100 mil dólares, cerca de R$ 500mil quando convertido para a moeda brasileira.

A idosa explica que quando foi retirar o dinheiro do primeiro prêmio decidiu comprar mais três bilhetes de raspadinha, que para sua surpresa estavam premiados em 300 mil dólares, equivalente a R$ 1,55 milhão.

A norte-americana também relata que teve a ideia de comprar os bilhetes adicionais quando parou em um posto de gasolina que vendia apostas de loteria.

Ganhadora das loterias conta quais são os planos com o prêmio

De acordo com o site oficial da loteria, o primeiro prêmio da idosa foi ganho no dia foi em 20 de outubro, já o segundo no dia 26.

Para a mulher, o investimento é a melhor opção, e informou que vai aplicar a maior parte de seus prêmios em sua aposentadoria.

