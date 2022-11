Jovem furta bolsas Louis Vuitton, mas bate em vidro e desmaia; vídeo

A tentativa frustrada de um furto atrapalhado nos Estados Unidos (EUA) ficou marcada. Um vídeo mostrou o momento exato em que um jovem de 17 anos bate contra vidro e desmaia ao tentar fugir do local onde tinha acabado de realizar o crime.

O caso aconteceu em uma filial da loja Louis Vuitton, na cidade de Bellevue, em Washington, capital dos EUA.

Tentativa de roubo à transportadora de valores gera pânico no sul; CONFIRA

Entenda como aconteceu o furto fracassado do jovem e veja o vídeo

Em busca de itens de luxo da loja, que é internacionalmente conhecida, o suspeito ficou - por pouco tempo - em posse de bolsas que custam o equivalente a R$ 92 mil.

O ato foi capturado pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram o adolescente indo em direção à vitrine da loja, que acreditava se tratar de uma saída, mas acaba batendo com a cabeça no vidro.

Após o impacto, o suspeito permanece imóvel no chão, indicando um desmaio. Em seguida, um segurança do local aparece o imobilizando.

Jovem atrapalhado fazia parte de uma quadrilha especializada



Segundo os policiais, o jovem fazia parte da mesma quadrilha de roubo de varejo. Apenas em 2022, a Polícia de Bellevue prendeu mais de 50 pessoas por roubos e furtos em lojas somente na Home Depot, uma varejista de construção civil americana equivalente à Leroy Merlin no Brasil.

