Prêmio recorde de US$ 1,9 bilhão da loteria dos EUA causa furor entre apostadores

Os americanos ainda sonhavam acordados nesta segunda-feira (7), horas antes do sorteio da popular loteria 'Powerball', que espera distribuir um prêmio de quase US$ 2 bilhões, o maior acumulado da história.

Nenhum apostador no sábado acertou todos os seis números sorteados para ganhar o prêmio, elevando o valor total em US$ 300 milhões para o sorteio desta segunda-feira à noite, quando a premiação será de US$ 1,9 bilhão.

Um total de 16 apostadores acertaram os cinco primeiros números no sorteio de sábado, cada um embolsando US$ 1 milhão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a chance de acertar todos os seis números, em um bilhete que custa dois dólares, é de apenas uma em 292,2 milhões.

Para se ter uma ideia, a probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, segundo autoridades de saúde dos Estados Unidos.

Os sortudos vão escolher entre receber depósitos parcelados ao longo de 29 anos ou o valor total em um único pagamento.

Esta última é a opção preferida para a maioria dos novos milionários.

bur-st/rle/vgr/ag/am

Tags