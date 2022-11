Apostador da Califórnia leva prêmio recorde da loteria de US$ 2,04 bilhões

Um apostador da Califórnia ganhou US$ 2,04 bilhões na popular loteria americana 'Powerball', anunciou nesta terça-feira (8) o site do jogo, um valor recorde no mundo.

A Powerball afirmou ter identificado apenas um ganhador para este sorteio, com os números 10, 33, 41, 47, 56 e 10.

"A Loteria da Califórnia produz seu PRIMEIRO bilionário!", tuitou a organização, acrescentando que o ganhador fez sua aposta em Altadena, no norte de Los Angeles.

"Um jogo da sorte vendido no Joe's Service Center em Altadena acertou os 6 números no sorteio da #Powerball de 7 de novembro. O valor final do prêmio para este sorteio foi de US$ 2,04 BILHÕES", disse.

O prêmio recorde desencadeou uma febre de jogo pelos Estados Unidos. O sorteio, que originalmente aconteceria na segunda-feira à noite, acabou adiado após um dos estados precisar de mais tempo para completar os protocolos de segurança devido à grande demanda por jogos.

O ganhador, ainda não identificado, pode escolher entre receber o prêmio em um pagamento único, estimado em US$ 1,4 bilhão, ou o valor total parcelado em três décadas.

A maioria dos ganhadores prefere a primeira opção.

A Powerball não tinha consagrado um vencedor desde 3 de agosto, quando um sortudo apostador da Pensilvânia recebeu US$ 206,9 milhões.

Desde então, 40 sorteios consecutivos não haviam consagrado um ganhador, o que fez o prêmio total crescer até o recorde sorteado nesta terça-feira.

A chance de acertar todos os seis números, em um bilhete que custa dois dólares, é de apenas uma em 292,2 milhões.

Para se ter uma ideia, a probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em um milhão, segundo autoridades de saúde dos Estados Unidos.

