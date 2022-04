Meme 'Para nossa alegria' completa 10 anos; saiba como estão os irmãos que viralizaram

Saiba como está a dupla do meme "Para nossa alegria" hoje em dia

“Vamos lá, galera, mulheres” e “reage, bota um cropped” são alguns dos bordões que circulam pela internet e nas conversas entre amigos. Mas, há algum tempo, os memes que tinham a nossa atenção eram outros. Neste ano, completa uma década que os irmãos Jefferson e Suellen gravaram um cover inusitado da música "Galhos secos", da banda gospel Êxodos. O vídeo viralizou e é lembrado até hoje pelo seu refrão: "Para a nossa alegria".

Apesar de não ter a intenção de fazer humor, o vídeo ganhou a atenção do público na época e faz parte do "patrimônio cultural brasileiro dos memes".

Sobre o assunto "Nhew": Conheça Junior Caldeirão, famoso por bordões na internet

Meme do quadro restaurado de Jesus atrai turistas em cidade espanhola

10 anos de Memes: relembre virais que fazem aniversário em 2022

Memes na internet: conteúdos virais para além da superficialidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meme "Para nossa alegria" cresceu organicamente na internet em 2012. Em um vídeo postado no YouTube, os irmãos Jefferson e Suellen e a mãe fizeram um cover da música "Galhos Secos". O sorriso no rosto e a empolgação na voz de Jefferson, que toca violão durante a filmagem, foram o bastante para causar gargalhadas em Suellen. A espontaneidade da apresentação e até a reação da mãe, passando com a vassoura na mão, ganharam o Brasil.

Origem do meme

Jefferson e Suellen são filhos de Edevaldo e Maria da Silva Barbosa. Na época do vídeo, os quatro viviam em Parelheiros, em São Paulo, e passavam por alguns problemas financeiros. O pai havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente e não tinha recebido sua aposentadoria por invalidez. A mãe trabalhava como faxineira em um aeroporto.

A família era evangélica e frequentava a igreja Assembleia de Deus. Após a publicação do cover, o vídeo alcançou milhões de visualizações em poucos dias - algo incomum na época - e virou um dos maiores memes de 2012.

Repercussão

O sucesso rendeu a Jefferson e Suellen participações em programas de TV, como "Mais Você" e "Esquenta", um contrato publicitário com uma empresa de refrigerantes e até um contrato com a gravadora Salluz, do cantor Paulo Cesar Baruk.

A dupla lançou o disco “Para Crianças e Adultos Bem Humorados”. O trabalho possui 10 faixas, que misturam humor e música gospel. Dois anos depois, Jefferson chegou a gravar uma campanha publicitária com a atriz norte-americana Jessica Alba.

Como estão atualmente

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, em 2020, Jefferson contou que se tornou bombeiro civil em 2019, mas continua com o seu trabalho de influenciador gospel nas redes sociais. Suellen casou e, junto com o marido, abriu um salão de beleza especializado em cabelos afro. A cabeleireira teve um filho em 2020.



O bombeiro civil também explicou que deu o grito "Para Nossa Alegria" para chamar a atenção de Suellen. "A minha irmã estava se olhando na televisão o tempo todo, então eu gritei para chamar a atenção dela", lembrou.

No ano passado, a dupla regravou o sucesso "Galhos secos", mostrando sua evolução musical, mas ainda ressaltando as características do vídeo que os consagrou.



Tags