10 anos de Memes: relembre virais que fazem aniversário em 2022

“Reage, bota um cropped”, “vamos lá, galera, mulheres”, “em situação de barril”, “centavos e milhões”, “tá parecendo a história da Ju”. Você provavelmente conhece pelo menos um desses bordões. Basta passar alguns minutos nas redes sociais - ou fora de sua própria bolha - para ler algo que faz referência a essas frases. Talvez você escute até em conversas cotidianas, porque esses diálogos também estão presentes no dia a dia fora da internet.

Esses são os memes que estão em alta no início deste ano, mas o Vida&Arte convida os leitores a viajarem um pouco no tempo para lembrar os conteúdos engraçados que percorriam as redes sociais há uma década. Em 2012, os internautas viralizavam conteúdos como “e tem a Luiza, que está no Canadá” e a música do Nissim Ourfali. Recorde:

Luiza no Canadá

O Boulevard Saint Germain, um prédio residencial na Paraíba, fez uma propaganda com o colunista social Geraldo Rabello. No comercial, ele convida sua família para falar sobre o empreendimento. “Por isso fiz questão de reunir minha família”, começou. Segundo ele, seus familiares eram conhecidos entre os paraibanos, então complementou: “menos a Luiza, que está no Canadá”. No vídeo, a adolescente Luiza Rabello aparece em algumas fotos no porta-retrato da sala.

A frase rendeu piadas na internet durante todo o ano - e até hoje é lembrada por alguns usuários. O sucesso possibilitou trabalhos para o pai e também para a filha, que fizeram algumas ações envolvendo o meme na época. Quando Luiza voltou do país estrangeiro, o assunto também foi comentado.

A situação auxiliou a família que, de acordo com a jovem, passava por alguns problemas financeiros. Ela chegou a receber propostas de videoclipes de música sertaneja e propagandas de açougues. Nos dias atuais, Luiza exerce seu trabalho em odontologia e atuou por um tempo na linha de frente contra a covid-19.

Nissim Ourfali

No fim de 2012, a família do Nissim Ourfali publicou um videoclipe no Youtube para ser exibido no Bar Mitzvah do garoto. A ação do evento, que tem o objetivo de inserir um jovem judeu em sua comunidade judaica, virou um grande sucesso da internet.

No vídeo, o menino apresenta uma paródia da música “What Makes You Beautiful”, do grupo One Direction. A letra da canção tinha o objetivo de falar sobre algumas situações da vida que ele havia enfrentado.

Os familiares e Nissim Ourfali recusaram convites e optaram por não ter uma vida midiática. Ele não concedeu entrevistas, nem apareceu em programas de televisão. A família também abriu um processo contra o Google para retirar o conteúdo de sua plataforma após eles receberem ataques antissemitas.

Restauração de Jesus

Em 2012, uma idosa que trabalhava no Santuario de la Misericordia, na província de Saragoça, na Espanha, decidiu restaurar uma obra de Elías García Martínez (1858 - 1934), um importante pintor espanhol. Sozinha, ela tomou a decisão porque acreditava ser a alternativa mais viável.

A mulher pegou um pincel e começou a pintar as partes que estavam mais apagadas do quadro. No fim, o resultado se tornou um desastre. O rosto de Jesus Cristo no quadro denominado “Ecce Homo” viralizou nas redes sociais, e todos passaram a fazer piada com o assunto.

Durante muito tempo, muitos acreditavam que a tela não tinha mais restauração. Mas, quatro anos depois, um homem apareceu afirmando que teria encontrado o afresco que serviu de modelo para Elías García Martínez. Com a análise de especialistas, as pessoas confirmaram a veracidade e conseguiram restaurar.

Obra 'Ecce Homo', de Elias Garcia Martinez, passou por uma restauração pelas mãos de uma pessoa inexperiente (Foto: Reprodução)



Gangnam Style

Uma música sul-coreana explodiu em meados de 2012: “Gangnam Style”, de Psy. Naquele mesmo ano, tornou-se o videoclipe mais assistido da história do Youtube e virou o primeiro vídeo a alcançar a marca de um bilhão de visualizações.

Por todas as redes sociais, era possível encontrar pessoas do mundo inteiro fazendo o “passo” que se tornou popular na época (imagine se já existisse Tiktok). Paródias foram feitas por famosos, e isso alçou a carreira de Psy.

Após uma década de trajetória musical, o rapper da Coreia do Sul pertencia à empresa YG Entertainment. Com o sucesso, assinou com a Republic Records e agora segue como empresário ao ter fundado a P Nation.

Para a Nossa Alegria

Jefferson e Suellen são filhos de Edevaldo e Maria da Silva Barbosa. Naquele período, os quatro viviam em Parelheiros, em São Paulo, e passavam por alguns problemas financeiros. O pai havia sofrido um AVC e não tinha recebido sua aposentadoria por invalidez. A mãe trabalhava como faxineira em um aeroporto paulista.

A família, que era evangélica e frequentava a Assembleia de Deus, gravou uma versão da música “Galhos Secos”, da banda Êxodos. E o resultado virou um dos maiores memes de 2012, ganhando milhões de visualizações no Youtube.

A repercussão foi tão grande que a família lançou o disco “Para Crianças e Adultos Bem Humorados”. Dois anos depois, Jefferson chegou a gravar uma campanha publicitária com Jessica Alba.

Nana Gouvêa

O que você faria se um desastre natural destruísse a cidade em que você mora? A reação da produtora, atriz e ex-modelo brasileira Nana Gouvêa foi a de registrar as consequências da situação posando para as fotos.

Ela fez um ensaio fotográfico após o furacão Sandy, que atingiu Nova York e provocou a morte de mais de 30 pessoas. Naquela época, carros foram destruídos e árvores foram derrubadas. As ruas permaneceram vazias por dias.

Os registros de Nana Gouvêa rodaram a internet, inclusive, chegou a protagonizar piadas internacionais. Usuários nas redes sociais fizeram montagens dela ao lado de outros desastres. Atualmente, ela garante sua renda com uma conta na plataforma de conteúdo adulto, Onlyfans, por meio da venda de fotos e vídeos sensuais.

Nana Gouvea fez uma sessão de fotos para mostrar as consequências do furacão em Nova York (Foto: Reprodução)



Oi Oi Oi

Um dos memes que duram até os dias atuais são os que foram criados durante a novela “Avenida Brasil”. Carminha, uma das antagonistas mais populares das histórias da Rede Globo, continua aparecendo em diálogos, vídeos e outros conteúdos nas redes sociais.

Frases como “toca pro inferno, motorista” ou “quem trabalha de verdade tem sono. Rico é que tem insônia" voltam de vez em quando. E, naquela época, a canção de abertura também era muito popular. Tem ainda o fim da novela, que mostrava um vídeo em preto e amarelo, também viralizou.

TOCA PRO INFERNO MOTORISTA pic.twitter.com/IgZekGM54F — acervo novelas (@acervonovelas) October 26, 2021

