Meme do quadro restaurado de Jesus atrai turistas em cidade espanhola

O que era para ser um ato de serviço, viralizou como uma piada. Mas o meme inusitado logo se transformou em uma atração turística. Há dez anos, um quadro danificado com a imagem de Jesus Cristo foi restaurado em Borja, na Espanha, mas a internet fez com que a obra tivesse um destino inesperado. Após virar meme, o quadro atraiu 30 vezes mais turistas para a cidade de 5 mil habitantes.

Chamado de "Ecce Homo", o quadro original foi pintado por Elías García Martínez, renomado pintor nascido no século 19, e trazia a imagem de Jesus com uma coroa de espinhos. A obra pertencia ao Santuario de la Misericordia, mas o tempo e a umidade do local desgastaram o quadro. Foi então que Cecilia Giménez, frequentadora da paróquia, decidiu ajudar a restaurar a imagem. Apesar da boa vontade, Cecilia não tinha conhecimentos técnicos e o resultado final ficou completamente diferente da obra original.

Cecilia Giménez é responsável pela restauração do quadro "Ecce Homo" (Foto: Reprodução/heraldo.es)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Marcio Poncio fala sobre guarda de Josué: "vamos proteger o menino"

Felipe Neto fala sobre exigências para flertar: "repulsa pelo presidente"

BBB 22: Globo planeja colocar artista Linn da Quebrada em seu elenco fixo

Na época, o caso viralizou na internet e a polícia de Borja chegou a pensar que se tratava de um ato de vandalismo. Em entrevista à uma TV local, Cecilia reforçou que tudo foi feito com autorização do padre e contou como lidou com a repercussão. "A forma como as pessoas reagiram ainda me dói", afirmou. Ela explicou que havia pintado e deixado secar enquanto tirava duas semanas de férias, mas a obra acabou viralizando na internet antes que pudesse finalizá-la.

Mas o que Cecilia não esperava é que a sua restauração viraria um ponto turístico que atrairia milhares de viajantes internacionais. Em 2016, o número de turistas aumentou de 6 mil para 200 mil e Cecilia virou uma celebridade. A imagem passou a estampar diversos produtos que são vendidos para os turistas que visitam a cidade, como vinhos, camisetas e outras lembranças.

Cidade na Espanha atrai turistas após quadro de igreja virar meme (Foto: Reprodução/heraldo.es)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags