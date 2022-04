Dia da Mentira: por que a data é lembrada no dia 1º de abril?

A tradição do dia 1º de abril é seguida por milhões de pessoas ao redor do mundo, mas como ela surgiu? Confira as origens do Dia da Mentira

Dia da mentira. Um costume cujas origens poucos conhecem, mas muitos levam adiante: contar mentiras, pregar peças, inventar histórias mirabolantes para confundir os amigos no dia 1º de abril. Mas por que esse dia é conhecido assim? A tradição de contar mentiras no dia 1º de abril nasceu no reinado de Carlos IX da França. É uma histórial medieval.

No segundo ano do reinado de Carlos IX , em 1562, o papa Gregório XIII unificou o calendário cristão - dando origem ao que conhecemos hoje como calendário gregoriano - e estabeleceu que o ano novo fosse comemorado no dia 1º de janeiro.

Antes disso, o ano novo era comemorado com a chegada da primavera, em festividades que duravam uma semana, terminando no dia 1º de abril. Alguns franceses, apegados à tradição, não abriram mão de seus costumes e continuaram celebrando a virada do ano nesta data.

Como uma forma de ridicularizar essa escolha, os franceses que haviam aderido à ordem do papa começaram a convidar os resistentes à mudança para festas inexistentes, a contar mentiras e a inventar acontecimentos que nunca haviam existido na data final das antigas festividades: o dia 1º de abril.

Assim, nascia uma tradição mantida até hoje em boa parte do mundo. Os cidadãos que não concordavam com a mudança eram conhecidos como “bobos de abril”, dando origem ao nome deste dia no mundo anglófono: “April Fool’s Day.”

