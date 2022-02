Asteroide de 1,2 km segue a Terra em sua órbita ao redor do Sol; entenda

Cientistas confirmaram a existência de um asteroide de 1,2 km acompanhando a Terra em sua órbita ao redor do Sol. Pesquisa foi publicada no Nature Communications

Cientistas confirmaram a existência de um asteroide de 1,2 quilômetros de diâmetro acompanhando a Terra em sua órbita ao redor do Sol. Os dados necessários para a conclusão foram obtidos pelo telescópio Soar, do qual o Brasil é sócio majoritário. O resultado das pesquisas foi publicado no periódico Nature Communications na última terça-feira, 1º.

Desde que o telescópio James Webb se instalou em um ponto de libração, muito tem se comentado no âmbito astronômico sobre esses fenômenos. O asteroide encontrado pelo Soar também foi localizado em um ponto de libração, que funciona como um “estacionamento natural” em que a gravidade de dois astros (no caso, Sol e Terra) se contrabalança para estabilizar o movimento dos objetos ali encontrados. Isso ocorre com naves, como o Webb, e asteroides, que se tornam “troianos”.

O termo ponto de libração ou lagrangianos foi usado inicialmente para indicar pedregulhos parados em pontos da órbita de Júpiter ao redor do Sol. Em tese, qualquer corpo com massa suficiente pode ter esses pontos, tanto que há troianos associados a todos os gigantes gasosos e à maioria dos gigantes rochosos, com exceção de Mercúrio.

Por quanto tempo o asteroide seguirá a Terra em sua órbita?

O primeiro asteroide em ponto de libração da Terra foi identificado em 2010. O segundo, descoberto somente uma década depois, em 2020, pelo telescópio Pan-Starrs1, no Havaí, foi inicialmente considerado apenas um asteroide de passagem, não um troiano. Porém, pesquisadores encontraram imagens do corpo celeste em diversas posições entre 2012 e 2019, o que ajudou a determinar sua órbita e constatar que ele, de fato, acompanha a Terra. E assim deve continuar por pelo menos 4 mil anos, até que seja perturbado e encontre outro caminho.



