A enorme camada de gelo da Groenlândia perdeu 4,7 trilhões de toneladas em 20 anos, o que por si só contribuiu para um aumento de 1,2 centímetro no nível dos oceanos, de acordo com estudos dinamarqueses publicados esta semana.

Esta massa de gelo derretido se concentra especialmente nas costas do território autônomo dinamarquês, explica o estudo baseado em observações por satélites do programa "Grace".

O Polar Portal, que reúne os institutos dinamarqueses do Ártico, afirmou que o "derretimento contribuiu para elevar o nível do mar em 1,2 centímetro".

O aquecimento global é especialmente alarmante no Ártico, onde, nas últimas décadas, aconteceu a um ritmo três a quatro vezes mais rápido que no restante do planeta, de acordo com os últimos estudos científicos.

O degelo acelerado perto da costa é explicado pelo aquecimento das águas do Oceano Ártico, que contribuem "ao menos tanto quanto o ar na superfície" para o declínio da camada de gelo da Groenlândia, afirma um estudo publicado no final de janeiro pela Nasa nos Estados Unidos.





