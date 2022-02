Estação Espacial da Nasa deverá ser despejada no oceano, em 2031; entenda

A Estação espacial da Nasa foi lançada ao espaço no ano 2000 e já abrigou mais de 200 astronautas de 19 nacionalidades, tendo sido palco de descobertas científicas

Até o final de 2030, a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) pretende deixar operando a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), de modo que, em janeiro de 2031, a estrutura cairia no Ponto Nemo, uma parte remota do Oceano Pacífico. Conforme relatório da Nasa, a ISS realizaria manobras precisas que garantiriam uma “entrada atmosférica segura”.

O laboratório espacial foi inaugurado em 2000 e orbitou 227 milhas náuticas (aproximadamente 420 quilômetros) acima da Terra, tendo abrigado mais de 200 astronautas de 19 nacionalidades durante todos esses anos. A ISS foi palco de diversas descobertas científicas e será substituída por plataformas espaciais operadas comercialmente.

“O setor privado é técnica e financeiramente capaz de desenvolver e operar destinos comerciais em órbita baixa da Terra, com a assistência da Nasa . Estamos ansiosos para compartilhar nossas lições aprendidas e a experiência de operações com o setor privado para ajudá-los a desenvolver destinos seguros, confiáveis e de bom custo-benefício no espaço”, afirmou Phil McAlister, diretor de espaço comercial da Nasa por meio de comunicado.

Estação espacial da Nasa: o Ponto Nemo

Chamado Ponto Nemo em homenagem ao personagem de Júlio Verne em “Vinte Mil Léguas Submarinas”, essa é uma localidade no oceano Pacífico mais distante da costa e tem funcionado como uma espécie de ferro-velho aquático para muitas outras naves espaciais que já deixaram de operar.

Desde 1971, estima-se que nações que promovem viagens ao espaço sideral, como EUA, Rússia, Japão e nações europeias, tenham afundado mais de 263 pedaços de detritos espaciais.

O Ponto Nemo está situado a aproximadamente 3.000 milhas (aproximadamente 4.828 quilômetros) da costa leste da Nova Zelândia e 2.000 milhas (aproximadamente 3219 quilômetros) ao norte da Antártida.

