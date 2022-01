Explosão solar pode 'encostar' na atmosfera terrestre neste fim de semana

Em decorrência de duas explosões solares, deverá haver, na Terra, uma tempestade geomagnética neste fim de semana. Ainda que as ejeções de massa coronal, provenientes da região mais externa da estrela, não atinjam gravemente o planeta, elas podem interferir rapidamente na transmissão de ondas de rádio, além de gerar auroras boreais e austrais.

O Sol, que acaba de passar por um momento de turbulência, apresentou uma mancha devido à emissão de duas erupções de plasma, a primeira ocorrida no dia 18 de janeiro e a segunda ontem, 20. Ambas foram catalogadas como AR2929 e consideradas de nível médio.

Sobre o assunto Dinossauro cearense: Alemanha confirma investigação do caso Ubirajara e não descarta medidas legais

Inca integra projeto para estimular igualdade de gênero nas ciências

Um best-seller na França pretende provar a existência de Deus através da ciência

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Explosão solar: o que são essas erupções?

Erupções solares são explosões que ocorrem na coroa do Sol, a parte mais externa dessa estrela. Elas acontecem em decorrência de mudanças repentinas no campo magnético solar e culminam na emissão de altos níveis de radiação plasmática.

O plasma é o nome que se dá ao quarto estado físico da matéria (sólido, líquido, gasoso e plasmático).Trata-se de um gás cujas moléculas tiveram seus elétrons arrancados devido a uma alta carga de energia e que se caracterizam pela existência de uma “nuvem” de prótons, nêutrons e elétrons livres.

As ejeções de plasma são emitidas rumo ao espaço entre os planetas do Sistema Solar, chegando, às vezes, a atingir a atmosfera terrestre.

Estima-se que em julho de 2025 as erupções ocorram com mais frequência, pois a estrela entrará no período de máximo solar, momento em que as atividades solares atingem tornam-se mais intensas.

Explosão solar: Nasa flagra Sol ejetando matéria coronal

O Solar Dynamics Observatory (Observatório de Dinâmicas Solares) da Nasa capturou imagens das duas erupções que ocorreram nesta semana. Uma das funções da agência espacial é colaborar com a previsão do clima espacial e saber como isso pode afetar o planeta Terra.

Fonte: ScienceAlert, Nasa

Tags