Máscaras de proteção contra Covid deixam as pessoas mais atraentes, diz pesquisa

As pessoas ficam mais atraentes com o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19. Pelo menos é o que afirma um estudo realizado na Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Além disso, as máscaras cirúrgicas descartáveis mostraram-se "mais atraentes" que outras, como as de tecido.

Os resultados do estudo foram publicados no jornal científico Cognitive Research: Principles and Implications.

A pesquisa mostra que, antes da pandemia de Covid-19, pessoas que usavam máscaras eram associadas a doenças e, portanto, consideradas menos atrativas. A mudança de comportamento é baseada na percepção de que usar máscara indica autocuidado.

Ao jornal The Guardian, o pesquisador em Psicologia Michael Lewis, da Universidade de Cardiff, disse que a motivação para a pesquisa era ver se o padrão comportamental havia sido alterado.

"Isto pode acontecer porque estamos habituados a que os profissionais de saúde utilizem máscaras azuis e agora associamos essas máscaras a cuidadores ou profissionais médicos. Numa altura em que nos sentimos vulneráveis, podemos concluir que a utilização de máscaras traz segurança e dá um sentimento de positividade perante o utilizador", afirmou o docente.

Preliminarmente, o pesquisador acredita que o uso de máscaras acaba fazendo com que a atenção seja focada em outros aspectos do rosto, como o olhar, e isso tornaria as pessoas mais atrativas.

Segundo a pesquisa, esse efeito de "embelezamento" das máscaras foi percebido apenas em rostos masculinos. Entretanto, a contribuição relativa exata desses efeitos ainda precisa ser totalmente explorada.

