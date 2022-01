Vídeo: Cidade argentina registra invasão de besouros em meio a onda de calor

Após a chegada de uma onde de calor na Argentina, milhares de besouros invadiram a cidade de Santa Isabel, na província de La Pampa. As imagens gravadas por moradores da região mostram a quantidade impressionante de insetos, com caixas lotadas dos bichos.

"É impressionante quantos são. Em alguns casos, danificaram telhados de edifícios. Na delegacia levantaram a membrana e em um estabelecimento comercial o teto. No posto cobriram os ralos”, disse o chefe da do Departamento de Polícia de Santa Isabel, Omar Sabaidini, ao site Info Huella.

A prefeitura da cidade está avaliando medidas para conter o crescimento e aparecimento de novos besouros, chamados na região de escarabajos. Uma opção que já foi usada em outras cidades de La Palma é o desligamente parcial da iluminação pública.

Segundo o vice-prefeito, Cristian Echegaray, essa medida foi necessária porque os insetos costumam procurar locais com iluminação.

An impressive outbreak of beetles (cascarudos) has affected the city of Santa Isabel in La Pampa. Argentina

video by: @QuakeChaser35 pic.twitter.com/pDNpRpj9KD