Homem pede 'pizza de desculpa' para se reconciliar com a "morena" e imagem viraliza

Uma pizzaria em Belo Horizonte, Minas Gerais, recebeu pedido inusitado no último domingo, 2. Um homem que havia brigado com a sua “morena" resolveu, como forma de se reconciliar com ela, pedir uma pizza com a palavra "desculpa" escrita com requeijão. A imagem da pizza foi compartilhada e fez sucesso nas redes sociais.

Vinicius Silva, de 21 anos, é gerente na pizzaria Sr Forneria, no bairro Buritis, na Região Oeste da capital mineira. Ele conta, em entrevista ao O POVO, que por volta de 22h recebeu uma solicitação de duas pizzas e na comanda havia escrito um pedido do cliente: "Se puder escrever um "desculpa" de requeijão kkkkk. Briguei com a morena e estou tentando agradar! Agradeço”.

O gerente da pizzaria disse que atendeu a solicitação incomum. "Nós atendemos o pedido e conversamos com ele que seria melhor colocar na outra pizza, que levava cheddar e ia ficar mais apresentável e bem mais visível, pois o requeijão se derreteria ao entrar no forno. Ele gostou da ideia e nós fizemos", afirmou à reportagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vinicius ressaltou que recebe com frequência pedidos de pizzas com alguma mensagem escrita, mas a mensagem de desculpas foi a primeira vez. "Nós já recebemos alguns pedidos para colocar uma mensagem de parabéns, ou data comemorativa. Mas dessa forma, como um pedido de desculpas porque o cliente teve um certo conflito com a namorada ou esposa, foi a primeira vez. Uma forma inusitada que virou até meme", declarou.

A imagem da comanda onde estava o pedido acabou viralizando após um colaborador publicar a foto da pizza e do pedido no 'status' do WhatsApp. “Esse pedido de desculpas eu aceitaria”, comentou uma seguidora. Outra disse que "só o perdoava se viesse junto um brotinho de banana com canela e chocolate, escrito te amo”, brincou.

Mas o desejo da grande maioria dos que reagiaram a história nas redes sociais é de que o casal tenha se reconciliado. “Quanta criatividade! Espero que tenha dado certo”, escreveu um seguidor. "É assim que se pede desculpa, espero que eles estejam felizes e comendo pizza". desejou outra.

A identidade do casal não foi revelada. O gerente, embora não conheça o cliente, ressaltou que espera que a "morena" tenha perdoado o homem.





Tags