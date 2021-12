Primeiro SMS é vendido por cerca de R$ 700 mil reais via NFT

Mensagem foi transmitida de um computador para um telefone no dia 3 de dezembro de 1992. Comprador recebe a réplica do protocolo de comunicação e os direitos sobre a transação. Os lucros serão destinados para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados

"Feliz Natal". Era isso que dizia a primeira mensagem de texto enviada de um dispositivo móvel, no dia 3 de dezembro de 1992. O texto posto a leilão foi vendido por cerca de 107 mil euros - equivalente a R$ 692 mil - como um Token Não Fungível (NFT) em um leilão de Paris. A mensagem foi comercializada pela empresa britânica de telecomunicações Vodafone nesta terça-feira, 21.

O texto foi enviado por Neil Papworth, um engenheiro da empresa. O SMS foi transmitido de um computador para um gerente da empresa no Reino Unido e recebido em seu telefone "Orbitel" de 2 kg - semelhante a um telefone de mesa, mas sem fio e com alça. "Eles estavam no meio dos eventos de fim de ano, então ele enviou a mensagem 'Feliz Natal'", disse Maximilien Aguttes, chefe de desenvolvimento da Aguttes Auction House. As informações são do portal G1.

O comprador receberá a réplica do protocolo de comunicação original que transmitiu o SMS. Os lucros dos direitos autorais da obra irão para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. É disso que se trata um NFT - um registro de autenticidade que traz um "token" único de um objeto, geralmente virtual. O "token não fungível" se torna válido graças à tecnologia conhecida como "blockchain" — fotos, vídeos, músicas, textos e obras de artes estão como itens que podem ter um registro virtual.

