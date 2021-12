Miguel e Helena são os nomes mais registrados no Brasil em 2021

Os cartórios brasileiros divulgaram o ranking dos nomes mais registrados em 2021. A pesquisa foi feita entre os 7.658 Cartórios de Registro Civil no Brasil responsáveis por registrar quase 2.5 milhões de recém-nascidos.

Os nomes mais registrados são aqueles simples, curtos e com referência bíblica. Os mais escolhidos foram Miguel, com 28.301 registros, e Helena, com 21.890 registros.

Nomes masculinos

Gael, que até 2019 não estava na lista dos 50 nomes mais escolhidos, passou a ocupar a 10ª posição da lista de 2020. Em 2021, se tornou o terceiro nome mais escolhido entre os meninos. Theo, que ficou em 36º em 2019 e em sexto em 2020, agora ficou em sétimo lugar.

Davi superou os nomes compostos Davi Luca e Davi Lucca, ficando na nona colocação. Outros nomes inéditos como Noah, Ravi, Isaac e Anthony começam a aparecer na lista dos 50 mais entre os meninos.

Tendência feminina

Os nomes bíblicos e curtos também são tendência entre as mulheres, mas Helena é o nome mais escolhido, seguido por Alice, Laura, Valentina e Heloísa. Eloa e Liz estão, pela primeira vez, entre os nomes mais buscados entre as meninas.

Variações de Marias tiveram destaque, como Maria Alice, Maria Clara, Maria Cecília e Maria Julia. Sophia, Maite e Antonella também são novidades.

Base de dados

Os dados dos cartórios estão disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). A base de dados reúne nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas as 5.570 cidades brasileiras.

“Talvez pela situação que vivemos nos últimos dois anos, a escolha por nomes bíblicos tenha se acentuado, com a busca das pessoas por esperança e conforto diante das adversidades”, afirma Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.

Divergências regionais

O ranking dos nomes mais registrados permite perceber regionalismos marcantes no país. Em três Estados do Nordeste o nome mais registrado foi feminino, com Maria Alice em Pernambuco, Maria Cecília em Alagoas e Maria Alice na Paraíba.

Já no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte e no Piauí, João Miguel foi o nome mais escolhido. Miguel também dominou as escolhas no Sul, Centro-Oeste e em parte do Sudeste, enquanto Gael foi o nome mais escolhido no Acre, no Amapá e na Bahia.

