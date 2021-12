Retrospectiva iFood: veja as 10 comidas mais pedidas no aplicativo

Com mais de 60 milhões de pedidos por mês durante o ano de 2021, o aplicativo de delivery de comida iFood fez uma retrospectiva das comidas mais pedidas do ano com um Top 10. O hambúrguer seguiu na liderança com mais de 100 milhões de pedidos de sanduíches dessa modalidade, com uma média de quatro hambúrgures por segundo.

Os dados são de pedidos feitos de janeiro a novembro deste ano com base em todo o Brasil. O iFood também revelou que a quantidade de pedidos para refeições saudáveis aumentou. O pedido para açaí (que está no top 10 de pedidos), pokes e saladas dobrou em março de 2021 quando comparado ao mesmo mês de 2020. Confira abaixo o ranking das 10 comidas mais pedidas do ano no iFood.

iFood 2021: as 10 comidas mais pedidas do ano no app

1. Hambúrguer

2. Pratos com carne

3. Sanduíches

4. Pratos com frango

5. Sobremesas (bolos, sorvetes, mousses, etc)

6. Sushi e sashimi

7. Marmitas

8. Açaí

9. Massas e pizzas

10. Pratos com peixe

