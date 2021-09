Família Dinossauro: 8 curiosidades e onde assistir a desenho de Baby e Dino

Dono de um sucesso avassalador nos anos 90, Família Dinossauro ganhou o carisma mundial ao retratar por meio de alusões, metáforas e muita sátira problemas sociais e de costumes.

Na trama, uma família de animais jurássicos, a Silva Sauro, vivenciava o cotidiano de uma sociedade parecida com a humana - retratando desde o trabalho a problemas familiares diários.

Com falas ácidas e personagens encantadores, a Família Dinossauro foi criada em forma Sitcom por meio de uma parceria entre a Disney, a Jim Henson Company e Michael Jacobs Produtions.

Exibida originalmente de 26 de abril de 1991 a 19 de outubro de 1994, nos Estados Unidos, a série contou com 4 temporadas e 65 episódios, com duração média de 20 minutos cada. Neste ano, a série voltou ao ar, desta vez pela plataforma de streaming Disney Plus.

Pensando nisto, O POVO listou algumas curiosidades sobre o programa. Antes, segue uma lista dos personagens da série para você relembrar e que espécie de dinossauro é cada um.

Os personagens da Família Dinossauro

Dino da Silva Sauro - Megalossauro, patriarca da família

- Megalossauro, patriarca da família Fran - Alossauro, a mãe e dona de casa

- Alossauro, a mãe e dona de casa Robbie - Hipsilofodonte, o filho mais velho do casal

- Hipsilofodonte, o filho mais velho do casal Charlene - Protoceratops, a filha do meio

- Protoceratops, a filha do meio Baby - Megalossauro, o caçula família

- Megalossauro, o caçula família Ethyl - Edmontonia, a avó de Baby e mãe da Fran

Família Dinossauro: veja 8 curiosidades do desenho

1 - Tecnologia

Considerada revolucionária para a década de 90, a tecnologia animatronics foi utilizada para a criação dos personagens, que usavam figurinos produzidos manualmente, com características e articulações únicas.

2 - Personagem Baby

O caçula da família, o Baby, consagrado pela fala "Não é a mamãe", foi inspirado no filho mais novo do produtor da série, Bob Young.

3 - Referências cinematográficas

Em alguns episódios da série é possível notar referências a filmes famosos. No episódio "As terríveis crianças de dois anos", o Baby gira a cabeça em 360°, cena épica do filme "O Exorcista". E em "Conduzindo Miss Zilda", uma cena completa é copiada do filme "Jurassic Park".

4 - Alterações nos nomes do personagens

A chegada da série ao Brasil gerou alterações nos nomes de alguns personagens. Essa mudança se justificou como uma estratégia de marketing - uma identificação maior do público para com os personagens. Earl virou Dino, Robbie virou Robert e o sobrenome Sinclair passou a ser Silva Sauro.

5 - Os sobrenomes e as referências

Os sobrenomes de grande parte dos personagens fazia referencia a empresas de petróleo, dentre elas Sinclair, Hess, GP e Phillips.

6 - Dubladores brasileiros

A dublagem brasileira dos personagens foi feita por vozes conhecidas em outras obras cinematográficas. O Dino foi agraciado com a voz do comediante e ator José Santo Cruz, que também dublou o Magneto, em X-Men. A Fran ganhou a voz da atriz Maria Helena Pader, que também dublou a Cruela, em 101 Dálmatas. O Baby recebeu a voz de Marisa Leal, que também dublou Ariel, a pequena sereia.

7 - Um quase filme

O roteiro para um filme da Família Dinossauro existiu, porém, devido à queda de audiência, a trama não foi gravada. Esse declínio na audiência foi devido à constante troca no horário de exibição da série na grade da ABC.

8 - Temas abordados

Os temas trabalhados eram polêmicos. O desenho dos anos 90 discutia problemas envolvendo direitos civis, o machismo, luta de classes, questões ligadas ao meio ambiente, racismo, assédio sexual, direitos da população LGBT, censura, objetificação feminina, entre outros assuntos.

Família Dinossauro: onde assistir

A série Família Dinossauro ganhou um novo canal de exibição neste ano, no Brasil. Os fãs saudosos, podem assistir as quatro temporadas do programa por meio da plataforma de streaming Disney Plus. Todos os episódios já estão disponíveis no catálogo desde o dia 13 de agosto.

