Cometa Lemmon C/2025 A6 se aproxima da Terra; quando e como ver

Cometa Lemmon C/2025 A6 se aproxima da Terra; saiba quando e como verFenômeno astronômico poderá ser visto com binóculos e até a olho nu em céus escuros, coincidindo com a chuva de meteoros Orionídeos
Prepare-se para olhar para o céu: o cometa Lemmon (C/2025 A6) está em rota de aproximação da Terra e promete um espetáculo entre outubro e novembro de 2025.
O fenômeno poderá ser observado com auxílio de binóculos e, em condições ideais, até mesmo a olho nu em locais de pouca poluição luminosa.
Quando o cometa Lemmon ficará visível
A maior aproximação do Lemmon à Terra acontece em 21 de outubro de 2025, quando passará a cerca de 0,60 UA (Unidade Astronômica — aproximadamente equivalente à 150 milhões de quilômetros) do planeta.
Já o periélio, ponto mais próximo do Sol, ocorre em 8 de novembro de 2025, a 0,53 UA.
Os astrônomos estimam que o cometa atinja magnitude em torno de 8, o que o torna visível com instrumentos ópticos simples.
Há ainda chance de ele surpreender e chegar à magnitude 3, tornando-se visível a olho nu em céus escuros.
Descoberta recente do cometa Lemmon C/2025 A6
O C/2025 A6 foi descoberto em 3 de janeiro de 2025 pelo Mount Lemmon Survey, no Arizona (EUA). Inicialmente o objeto foi confirmado como cometa semanas depois, recebendo oficialmente o nome de Lemmon.
Trata-se de um cometa dinamicamente antigo, ou seja, que já fez várias passagens pelo Sistema Solar interno. Seu período orbital é estimado em cerca de 1.350 anos, o que reforça a raridade da observação.
Coincidência com a chuva de meteoros Orionídeos
Um detalhe especial da aproximação é que o cometa Lemmon ficará visível quase no mesmo período da chuva de meteoros Orionídeos, que atinge seu pico em 22 e 23 de outubro.
Segundo a International Meteor Organization (IMO), a fase de Lua quase nova favorecerá a observação, permitindo até 20 meteoros por hora em condições ideais. A coincidência pode transformar o céu em um verdadeiro espetáculo duplo.
Dicas de observação no Brasil
No Hemisfério Sul, especialmente no Brasil, a melhor janela de observação será no início de novembro, logo após o periélio. Para aumentar as chances de registro:
- Procure locais afastados da poluição luminosa.
- Utilize binóculos para localizar o cometa.
- Prefira observar ao anoitecer ou durante a madrugada.
Vale a pena acompanhar?
Embora cometas sejam imprevisíveis — podendo tanto brilhar mais quanto decepcionar —, o C/2025 A6 Lemmon é apontado como um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano.
A proximidade da Terra, a coincidência com os Orionídeos e o potencial de brilho aumentam as expectativas de um espetáculo inesquecível para os apaixonados pelo céu.