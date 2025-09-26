Cometa Lemmon C/2025 A6 se aproxima da Terra; quando e como ver

Imagem de apoio ilustrativo. O cometa Lemmon (C/2025 A6) está se aproximando da Terra / Crédito: iStock / solarseven

Prepare-se para olhar para o céu: o cometa Lemmon (C/2025 A6) está em rota de aproximação da Terra e promete um espetáculo entre outubro e novembro de 2025. O fenômeno poderá ser observado com auxílio de binóculos e, em condições ideais, até mesmo a olho nu em locais de pouca poluição luminosa.

Quando o cometa Lemmon ficará visível A maior aproximação do Lemmon à Terra acontece em 21 de outubro de 2025, quando passará a cerca de 0,60 UA (Unidade Astronômica — aproximadamente equivalente à 150 milhões de quilômetros) do planeta. Já o periélio, ponto mais próximo do Sol, ocorre em 8 de novembro de 2025, a 0,53 UA. Os astrônomos estimam que o cometa atinja magnitude em torno de 8, o que o torna visível com instrumentos ópticos simples.

Trata-se de um cometa dinamicamente antigo, ou seja, que já fez várias passagens pelo Sistema Solar interno. Seu período orbital é estimado em cerca de 1.350 anos, o que reforça a raridade da observação.

Coincidência com a chuva de meteoros Orionídeos Um detalhe especial da aproximação é que o cometa Lemmon ficará visível quase no mesmo período da chuva de meteoros Orionídeos, que atinge seu pico em 22 e 23 de outubro.