74% aprovam nova primeira-ministra do Japão, indica pesquisa

Pesquisa da Nikkei/TV Tokyo indica que o governo da nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, tem aprovação de 74% da população, o que representa 20 pontos porcentuais acima que ao apoio inicial - de 51% - recebido pelo governo anterior de Shigeru Ishiba em seu começo de mandato. É também uma das classificações mais altas para qualquer novo gabinete desde 2002.

Cerca de 19% dos entrevistados, entretanto, desaprovaram o novo governo de Takaichi, que se tornou a primeira mulher primeira-ministra do país na semana passada, apoiada por uma nova coalizão de seu Partido Liberal Democrata e o menor Partido da Inovação do Japão.