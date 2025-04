Cometa recém-descoberto surpreende ao aumentar brilho em 30 vezes, se desintegrar e deixar rastro no céu

Novas imagens do cometa Swan o mostram com uma margem esmaecida e um brlho mais fraco / Crédito: Reprodução/Projeto Telescópio Virtual

O recém-descoberto cometa C/2025 F2 (Swan), que chamou a atenção de astrônomos devido ao seu brilho intenso, deve desaparecer em breve. O astro, embora pouco conhecido, aumentou seu brilho em mais de 30 vezes desde que foi descoberto e estava intrigando cientistas, mas uma nova imagem capturada indica que ele está se desintegrando. Desde que foi avistado pela primeira vez, em 23 de março deste ano, a luminosidade do corpo celeste aumentou tanto que é possível observá-lo com binóculos no no Hemisfério Norte. Era esperado que o ápice do brilho do astro acontecesse no dia 1º de maio, caso permanecesse inteiro ao se aproximar do Sol.

O cometa foi descoberto pela dupla de astrônomos amadores Vladimir Bezugly e Michael Mattiazzo durante a análise de imagens feitas pelo Observatório Solar e Heliosférico (SOHO, na sigla em inglês). O equipamento conta com administração da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA). O cometa Swan está se desintegrando A expectativa de que o Swan atingisse seu nível máximo de brilho no início de maio foi quebrada em 22 de abril a partir de observações do Projeto Telescópio Virtual da Itália. Os registros obtidos pelo sistema robótico comprovaram o processo de desintegração do corpo celeste. O cometa Swan se desintegrou ao se aproximar do Sol pela primeira vez Crédito: Reprodução/The Sky Live As imagens mostram um ligeiro enfraquecimento do brilho do Swan. Ele aparece com contornos esmaecidos e sem sinais da presença de um núcleo no interior. Essa é a evidência definitiva que confirma a hipótese de que ele tenha se desintegrado.

Os cometas são, em geral, corpos rochosos compostos por gelo, poeira e gases estrelares. O Swan se enquadra perfeitamente em tal definição e com sua aproximação do Sol, o gelo presente na estrutura se desfez e liberou gases. Esse processo de desintegração pode ser a razão pelo qual o cometa parecer mais brilhante anteriormente, despertando a curiosidade da comunidade científica. Cometa Swan se destaca pelo brilho e pela imprevisibilidade Em meio a outros cometas recém-descobertos, o Swan se destaca por já ter um brilho consideravelmente maior no momento em que foi notado. "Explosões" como pela qual o astro passou são comuns em cometas que se aproximam muito de estrelas pela primeira vez.