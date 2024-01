Qual o cheiro do espaço? Ovo podre e metal queimado são considerados o 'perfume do nosso cometa'

Em entrevista ao jornal O Globo, o astronauta da Nasa Scott Kelly disse que o cheiro do espaço é como “um cheiro de metal queimado ”. No entanto, não é possível cheirar diretamente o local, pois os astronautas não podem tirar os capacetes. Ainda assim, com uma “ caminhada espacial ”, é possível sentir o odor.

A vida fora do planeta Terra é motivo de curiosidade para muitas pessoas. Mas você já parou para pensar qual o cheiro do espaço sideral ? Alguns astronautas já relataram que os astros tem um cheiro “característico único” e odores como cheiro de ovo podre, comida queimada e metálica.

Cheiro de ovo podre no espaço

Uma sonda espacial lançada em 2004, a Rosetta criada pela Agência Espacial Europeia (ESA), trouxe informações acerca do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. De acordo com a pesquisadora responsável, Kathrin Altwegg, o astro teria cheiro de “ovo podre” e “estábulo de cavalo” devido às substâncias químicas presentes na superfície do corpo celeste.

Para Kathrin, os odores seriam ocasionados por sulfeto de hidrogênio, amônia, e por formaldeídos.

“Essas substâncias misturadas com o aroma do cianeto de hidrogênio, um pouco de álcool (metanol) a esta mistura, combinado com o aroma de vinagre do dióxido de enxofre e uma pitada do doce aroma aromático do dissulfeto de carbono, e você chegará ao ‘perfume’ do nosso cometa”, brinca a pesquisadora.