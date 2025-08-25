Parasita carnívoro identificado nos EUA: quais os riscos?

Animais são infectados por meio de feridas abertas, em que a mosca deposita seus ovos que contém as larvas / Crédito: annop youngrot | Shutterstock

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos anunciou que um caso raro de miíase foi diagnosticado pela primeira vez no país. O paciente, que retornou de viagem de El Salvador, recebeu o tratamento para a doença em Maryland, no nordeste dos Estados Unidos. As larvas que causam a doença são transmitidas por moscas e se alimentam da carne de animais vivos, infectando principalmente os animais de “sangue quente” como gados e cavalos.

Parasita carnívoro nos EUA: o que é a larva bicheira-do-novo-mundo? A larva bicheira-do-novo-mundo é parasita da Cochliomyia hominivorax, uma espécie de mosca varejeira. Enquanto outras parasitam animais já mortos, a bicheira-do-novo-mundo se alimenta da carne de seres vivos. Os animais são infectados por meio de feridas abertas, em que a mosca deposita seus ovos que contém as larvas. Então, elas se alimentam do tecido infectado e o animal pode morrer em até duas semanas e contaminar outros.

Surto da larva bicheira-do-novo-mundo atinge a América Central desde 2024 Países da América Central, como Belize, El Salvador, Honduras e México já registraram casos de miíase. O aumento de casos no sul do México levou os Estados Unidos a suspender as exportações de gado em julho deste ano, de acordo com o portal mexicano El Universal.

Belize voltou a registrar casos da doença em dezembro de 2024, e confirmou a primeira infecção em humanos no último dia 18 de agosto. Já El Salvador declarou emergência zoossanitária por causa da bicheira-do-novo-mundo em fevereiro de 2025 e enfrenta um aumento de casos. Em Honduras, a emergência sanitária foi declarada ainda em setembro de 2024. Conforme o portal Hondurenho La Prensa, as autoridades confirmaram que quatro pessoas já morreram em decorrência da miíase.

