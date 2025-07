Dia mais curto da história? Data pode chegar em 9 de julho

A rotação acelerada da Terra pode fazer com que 9 de julho de 2025 seja o dia mais curto da história; entenda

Os astrônomos estão investigando por qual motivo, desde 2020, a Terra gira em seu eixo mais rápido do que o normal, e apontam que o próximo recorde está prestes a acontecer.

A rotação da Terra é influenciada por uma combinação de fatores naturais . Mudanças no núcleo externo líquido, terremotos, redistribuição de massas provocada pelo derretimento de geleiras e variações no nível dos oceanos estão entre os elementos que afetam a velocidade rotacional.

Segundo o físico Graham Jones, citado pelo Timeanddate.com, existe a possibilidade real de que esse recorde possa ser superado ainda neste mês, estabelecendo a data mais curta já registrada desde o início das medições com relógios atômicos.

Em 19 junho de 2022, o planeta completou uma rotação em 1,59 milissegundos a menos do que as tradicionais 24 horas.

As alterações também impactam o eixo do planeta, provocando instabilidades sutis.

Além disso, conforme aponta o Daily Mail, a retração das calotas polares e as mudanças no padrão de circulação atmosférica têm redistribuído a massa do planeta, contribuindo para a atual aceleração rotacional.

Impacto em sistemas globais



Variações de milissegundos na rotação podem comprometer a precisão de tecnologias baseadas em tempo exato. Sistemas como GPS, redes bancárias, satélites e telecomunicações utilizam o Tempo Universal Coordenado (UTC) sincronizado com relógios atômicos.