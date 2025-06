Cientistas conseguem captar imagens exclusivas de parte do sol

O fenômeno ocorre quando o plasma mais quente da coroa do sol esfria e fica densa

/ Crédito: Crédito: Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Cientistas captaram imagens inéditas da coroa solar, parte externa do sol que intriga pesquisadores há muitos anos. Na captura, é possível ver o que se chama de chuva coronal, onde gotículas de plasma, que são aproximadamente do tamanho de uma cidade, atingem a superfície conforme vão esfriando e ficando densas.

O fenômeno ocorre quando o plasma mais quente da coroa da estrela esfria e, assim como na terra, essa chuva coronal é puxada para a superfície pela gravidade. Como a substância é carregada de eletricidade, ela segue as linhas do campo magnético que formam grandes arcos, ao invés de caírem em linha reta. Estudiosos afirmam que as linhas vistas nas imagens chegam a 20 km de largura.