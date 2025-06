Julho de 2025 terá meteoros, super lua e encontros celestes; veja

Eventos astronômicos do mês incluem superlua, conjunções entre planetas e chuvas de meteoros visíveis em todo o Brasil; confira calendário

O mês de julho de 2025 terá uma agenda celeste repleto de fenômenos como aproximações lunares com planetas e estrelas, ocultações visíveis com telescópio e chuvas de meteoros, algumas com ótimas condições de visibilidade.

De acordo com o astrônomo e professor Marcos Calil, da Urânia Planetário, as observações poderão ser feitas a olho nu, com binóculos ou telescópios simples, em todo o Brasil.