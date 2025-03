Cratera de meteoro mais antiga do mundo é encontrada na Austrália

Cratera de meteoro mais antiga do mundo é identificada por formações geológicas raras, na Austrália / Crédito: reprodução / Chris Kirkland da Curtin University

Geólogos da Universidade Curtin, na Austrália, descobriram a cratera de impacto mais antiga já registrada, com aproximadamente 3,47 bilhões de anos. Batizada de Cratera do Polo Norte, a estrutura foi identificada em uma região desértica no noroeste do país e supera o recorde anterior, que pertencia à Cratera de Yarrabubba, também localizada na Austrália Ocidental. A descoberta foi publicada nessa quinta-feira, 6, na revista Nature Communications.

Atualmente, há apenas 128 crateras conhecidas no mundo.

Teoria sugere que meteoros podem ter formado os continentes Cratera de meteoro mais antiga do mundo é identificada por formações geológicas raras, na Austrália Crédito: reprodução / Chris Kirkland da Curtin University A nova descoberta faz parte de uma pesquisa que investiga a formação dos continentes primitivos. Segundo os geólogos, as colisões de meteoritos gigantes poderiam ter fornecido a energia necessária para a criação dos primeiros continentes da Terra.

Em 2022, a equipe publicou um artigo na revista Nature sugerindo que um impacto colossal, ocorrido há 3,6 bilhões de anos, teria dado origem a uma extensa região da Austrália Ocidental chamada Cráton de Pilbara, uma das formações geológicas mais antigas do planeta. A descoberta da Cratera do Polo Norte pode ser uma evidência concreta dessa teoria. “A única maneira de formar essas estruturas em rochas naturais é por meio do impacto de um grande meteorito”, explicou o geólogo Tim Johnson, coautor do estudo. Cratera foi identificada por formações geológicas raras Os cientistas iniciaram as expedições em 2021, em parceria com o Serviço Geológico da Austrália Ocidental (GSWA). A busca se concentrou no Cráton de Pilbara, onde encontraram cones de estilhaçamento, formações rochosas características de crateras de impacto.

Johnson descreveu essas estruturas como algo semelhante a uma peteca de badminton invertida, com a parte superior arrancada. Esse tipo de formação só ocorre quando há uma explosão de alta energia, como a de um meteoro atingindo o solo. Além dos cones de estilhaçamento, os pesquisadores encontraram uma camada espessa de basalto, sem sinais de deformação por impacto. A análise geológica revelou que essas rochas se formaram na mesma época da colisão, há cerca de 3,5 bilhões de anos. Teoria gera debates na comunidade científica A hipótese de que impactos de meteoritos gigantes teriam sido responsáveis pela formação dos continentes ainda é controversa. A origem das rochas mais antigas do planeta, datadas em cerca de 3 bilhões de anos, é um tema debatido entre cientistas.