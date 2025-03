‘Arqueologia de supernova’: Nasa revela pistas de estrela autodestruída

Na ilustração, efeitos do colapso e da explosão de supernova de uma estrela massiva; entenda / Crédito: CXC/SAO/M. Weiss

O estudo dos vestígios deixados por uma estrela após a sua explosão inspirou a avaliação de dados pelo Observatório de Raios X Chandra da Nasa, nos Estados Unidos, do sistema GRO J1655-40. A análise buscou reconstruir as características que precederam a supernova. O sistema possuía originalmente duas estrelas, e a maior queimou todo o seu combustível nuclear e explodiu. Os detritos, de acordo com a agência espacial, choveram sobre a estrela companheira de órbita.

Atualmente, após o resto da estrela explodida no GRO J1655-40 entrar em colapso sobre si mesmo, um buraco negro se formou, atingindo "quase sete vezes a massa do Sol". A outra estrela, com cerca de metade dessa massa, também permanece.

Astronautas 'presos' no espaço voltam à Terra; ASSISTA retorno ‘Arqueologia de supernova’: entenda as descobertas da Nasa Em seu informe, a Nasa esclarece que a separação entre o buraco negro e sua companheira “teria diminuído ao longo do tempo devido à energia perdida do sistema, principalmente pela produção de ondas gravitacionais”. “Quando a separação se tornou pequena o suficiente, o buraco negro, com sua forte atração gravitacional, começou a puxar matéria de sua companheira, arrancando de volta parte do material que sua estrela-mãe explodida depositou originalmente”, explica a agência.

A maior parte do material puxado acabou afundando no buraco negro, mas uma "pequena quantidade" caiu em um disco que orbita ao redor e foi enviada ao espaço interestelar na forma de "ventos poderosos". A presença do telescópio Chandra seria iniciada apenas em 2005, quando o sistema "estava particularmente brilhante em raios X". O objeto, que detectou assinaturas de elementos individuais nos ventos do buraco negro, obteve espectros detalhados.