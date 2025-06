O alerta dos novos peixes-palhaço sobre o estado dos oceanos no mundo

Pesquisa indica que os peixes-palhaço diminuíram de tamanho durante a onda de calor nos oceanos em 2023, como forma de lidar com as temperaturas mais altas causadas pelas mudanças climáticas.

A pesquisa descobriu que os peixes-palhaço, que vivem em recifes de coral , diminuíram drasticamente de tamanho quando as temperaturas dos oceanos dispararam , em 2023.

Peixes da espécie que ficou famosa com a animação Procurando Nemo (2003) estão encolhendo para enfrentar as ondas de calor marinhas, segundo um estudo científico.

"Os Nemos podem encolher e eles diminuem de tamanho para sobreviver a estes eventos de stress térmico", segundo a professora de ciências marinhas tropicais Theresa Rueger, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

Os cientistas afirmam que a descoberta foi uma grande surpresa. Os resultados do estudo poderão ajudar a explicar o rápido declínio de tamanho de outros peixes nos oceanos da Terra.

Os peixes-palhaço selvagens são quase idênticos aos ilustrados em Procurando Nemo. A ilustração se baseia em um peixe-palhaço tímido que mora na Grande Barreira de Corais, na Austrália, e sai em busca do seu filho.

O estudo científico ocorreu no verão de 2023, quando as temperaturas dos oceanos dispararam. O calor fez com que grandes faixas de coral esbranquiçassem.

Os cientistas fizeram diversas medições de peixes-palhaço individuais que enfrentavam o calor. Eles concluíram que os minúsculos animais não perderam apenas peso, mas também ficaram menores em vários milímetros.