Atlântida chinesa? Cidade inundada chama atenção e vira atração turística na China

Após ser redescoberta em 2001, mergulhadores constataram a boa preservação da cidade após 40 anos inundada. Crédito: Reprodução/Geografia Nacional Chinesa

Desde 1959, Shi Cheng, conhecida como a “Atlântida chinesa”, repousa no fundo do lago Qiandao, a 362 quilômetros de Xangai, na China. Naquele ano, a cidade foi inundado propositalmente para dar lugar à represa da usina hidrelétrica do rio Xin'an. Fundada por volta do ano de 1.300, Shi Chang, cujo a tradução do nome é "Cidade do Leão", precisou ser evacuada. Na época, mais de 300 mil pessoas foram retiradas de suas casas e realocadas em novos lugares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O local ficou mais de quatro décadas submerso até ser encontrado quase intacto por agentes do governo chinês, atraindo, assim, a atenção de mergulhadores e exploradores. A descoberta rendeu a Shi Cheng o apelido de "Atlântida do Leste" ou "Atlântida chinesa".

Shi Cheng foi inundada em 1959 para dar lugar a uma barragem de hidrelétrica. Crédito: Reprodução/Geografia Nacional Chinesa Confira vídeo da expedição de mergulho para a cidade de Shi Cheng, a "Atlântida chinesa" Cidade chinesa foi inundada para dar lugar a uma barragem de usina hidrelétrica

Após ser inundada para construção da Usina Hidrelética de Xin'an, a cidade de Shi Cheng passou mais de quatro décadas "esquecida". O "esquecimento" durou até 2001 quando pesquisadores do governo chinês empreenderam uma busca para encontrar a Cidade do Leão e saber o que havia restado do antigo município.

Após sessões de mergulho, foi descoberto que o local ainda preservava características de anos anteriores à inundação. Ainda estavam de pé arcos e edifícios que datavam o ano de 1777. O interesse pelo local aumentou depois de 2011, quando o departamento da Geografia Nacional Chinesa publicou fotos da arquitetura de Shi Cheng, com adornos e símbolos relacionados à cultura chinesa. Shi Cheng, em tradução literal, significa "Cidade do Leão". Crédito: Reprodução/Geografia Nacional Chinesa

Hoje em dia, empresas de mergulho locais oferecem sessões de exploração onde é possível chegar perto das ruínas da cidade. Porém, devido à profundidade (cerca de 42 metros), a visita só é aberta a mergulhadores com experiência em águas profundas. Graças às características e à história recente do local, Shi Cheng ganhou o apelido de "Atlântida do Leste", em referência à mitológica ilha cujo a história foi contada pelo filósofo grego Platão. Segundo relatos de Platão, Atlântida foi um grande império naval insular localizado no meio do Oceano Atlântico. Porém, após um forte terremoto, a ilha teria afundado no mar. Apesar da ampla difusão dessa narrativa, não há registro histórico algum de que Atlântida tenha existido de fato.

Segundo o professor Ricardo Trevisan, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, o termo utilizado para cidades como Shi Cheng é "cidade afogada", sendo um fenômeno causado pelo homem e comum ao redor do mundo. No Nordeste brasileiro, apenas no estado da Bahia, para a construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, quatro municípios precisaram ser inundados: Pilão Arcado, Casa Nova, Sento Sé e Remanso. Todas elas foram reconstruídas em localidades próximas.