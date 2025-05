Borboletas são flagradas bebendo lágrimas de cágado na Amazônia peruana; veja vídeo

Uma cena curiosa entre um cágado e várias borboletas está encantado o público na internet. O vídeo publicado no Instagram pela Casa Ninja Amazônia flagrou o momento exato em que uma nuvem de borboletas se agrupa ao redor do quelônio, se revezando para, literalmente, beber suas lágrimas.

Ele comenta que as borboletas, normalmente, alimentam-se do néctar das flores , rico em açúcares. Entretanto, existem outros nutrientes que também são importantes para o metabolismo desses insetos e que não são encontrados nas plantas.

O comportamento das borboletas flagrado no vídeo é chamado cientificamente de lacrifagia . Ryan Vieira, professor e biólogo formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que essa “é uma forma que algumas espécies de borboletas têm de complementar a própria nutrição”.

Para além da interação entre os animais, a tranquilidade com que o cágado deixa as borboletas se aproximarem também chamou a atenção dos internautas.

Apesar do seu jeito mais rígido, diante das várias borboletas que pousam sobre sua cabeça em busca das lágrimas nos olhos, o cágado parece estar profundamente relaxado.

As lágrimas do cágado têm sais minerais necessários para a nutrição das borboletas Crédito: Reprodução/Instagram aandres_rt

O registro foi originalmente feito pelo fotógrafo colombiano Andrés Ruiz Toro e publicado nas suas redes sociais em 7 de maio, e, com a reprodução no perfil no Instagram do centro digital no domingo, 18 de maio, mais pessoas se encantaram ao ver a cena.