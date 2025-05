Estudo detalha que apenas 0,001% dos mares foi explorado pelos humanos

Apesar de abrigarem milhões de espécies, os oceanos seguem um mistério / Crédito: Reprodução/ Kevin Gorospe/ NOAA

Apesar de cobrirem mais de 70% da superfície terrestre, os oceanos ainda são quase totalmente desconhecidos para a humanidade. Os escassos 0,001% que foram efetivamente observados se restringem a faixas do fundo marinho situadas abaixo dos 200 metros de profundidade. Em termos práticos, essa fração representa uma área menor que cerca de 4.000 km². Em um planeta onde os oceanos cobrem aproximadamente 361 milhões de km², isso equivale a um fragmento minúsculo explorado de forma direta. 99,999% segue inexplorado pelos humanos: um mundo quase todo por descobrir

A maioria das informações que temos sobre os mares vem de mapas batimétricos — registros da topografia submarina produzidos com o uso de sonares e satélites. No entanto, observar, documentar e entender a vida e a geologia no fundo dos oceanos é algo muito mais complexo. A vastidão subaquática continua a esconder criaturas desconhecidas, paisagens geológicas inusitadas e fenômenos naturais ainda não compreendidos. Ainda assim, nas raras ocasiões em que a ciência mergulhou fundo — literalmente — grandes surpresas surgiram.

Em 2024, uma missão liderada pela Ocean Exploration Trust, em parceria com a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), identificou uma formação rochosa semelhante a um monólito de 15 metros de altura nas águas do Havaí. A estrutura, que lembra uma coluna vertical esculpida, é provavelmente um raro dique vulcânico, formado por magma que preencheu fraturas em rochas mais antigas. Descobertas como essa revelam o quão pouco conhecemos — e o quanto ainda pode nos surpreender o que está por vir.

99,999% segue inexplorado pelos humanos: os empecilhos

O que impede que conheçamos mais do “planeta azul” tem resposta complexa. As profundezas oceânicas enfrentam desafios naturais extremos, como: Ausência total de luz;

Temperaturas próximas a 0 °C;

Pressões centenas de vezes superiores às da superfície. Tais condições exigem equipamentos altamente especializados, como submersíveis tripulados, drones aquáticos e robôs com sensores sofisticados — tecnologias caras e de difícil manutenção. Além disso, a comunicação em tempo real com essas máquinas é limitada pela própria física: ondas de rádio, que funcionam bem em terra firme, são rapidamente absorvidas pela água. Isso obriga o uso de sistemas acústicos, que são mais lentos e menos precisos.