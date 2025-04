Chuva de meteoros Lyridas: tudo que precisa saber sobre o evento astronômico

Fenômeno celeste milenar, a chuva de meteoros Líridas alcança seu pico nesta segunda-feira, 21, e poderá ser vista com clareza em céus escuros / Crédito: Reprodução/ Daniel Reinhardt/ AFP

A chuva de meteoros Líridas, uma das mais antigas já registradas pela humanidade, atinge seu pico de visibilidade nesta segunda-feira, 21 de abril. Observada há mais de 2.700 anos, seu primeiro registro conhecido remonta a 687 a.C., feito por astrônomos chineses. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp As Líridas são conhecidas por seus meteoros rápidos e luminosos, que riscam o céu a velocidades impressionantes, embora sua taxa de atividade não seja tão elevada quanto a de outras chuvas famosas, como as Perseídas, em agosto. Ainda assim, em anos excepcionais, o fenômeno pode surpreender, com até 100 meteoros visíveis por hora.

As Líridas são conhecidas por seus meteoros rápidos e luminosos, que riscam o céu a velocidades impressionantes, embora sua taxa de atividade não seja tão elevada quanto a de outras chuvas famosas, como as Perseídas, em agosto. Ainda assim, em anos excepcionais, o fenômeno pode surpreender, com até 100 meteoros visíveis por hora.

Eventos de atividade intensa já foram registrados em 1803 (Virgínia, EUA), 1922 (Grécia), 1945 (Japão) e 1982 (EUA). Em média, porém, os observadores podem esperar entre 10 e 20 meteoros por hora durante o pico da chuva, especialmente sob céus escuros e sem interferência da Lua. Astronomia em 2025: CONFIRA calendário de fenômenos do ano

O que são as Líridas? A chuva de meteoros Líridas ocorre quando a Terra cruza uma trilha de detritos deixados pelo cometa Thatcher, que leva aproximadamente 415 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Ao entrar na atmosfera terrestre a cerca de 49 km/s, pequenas partículas — muitas vezes do tamanho de grãos de areia — queimam devido ao atrito, criando os clarões que chamamos de meteoros ou “estrelas cadentes”.

Em alguns casos, os meteoros podem deixar rastros de poeira persistentes e até gerar bolas de fogo extremamente brilhantes, conhecidas como fireballs. Como e quando observar A chuva de meteoros Líridas é visível principalmente no hemisfério norte, mas também pode ser observada de partes do hemisfério sul, desde que a constelação de Lira — onde se localiza o ponto radiante do fenômeno — esteja visível no céu. Cratera de meteoro mais antiga do mundo é encontrada na Austrália; VEJA