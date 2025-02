Estudiosos usam 'supercomputador' para prever fim da humanidade; entenda

Um estudo prevê que, em 250 milhões de anos, a formação do supercontinente Pangea Ultima criará um clima extremo que pode levar à extinção de mamíferos

A pesquisa foi conduzida pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, e publicada na Nature Geoscience. O estudo sugere que, em cerca de 250 milhões de anos , as massas terrestres da Terra se fundirão em um único supercontinente.

O Dr. Alexander Farnsworth, pesquisador principal e cientista climático da Universidade de Bristol, explica que esse futuro supercontinente trará um triplo desafio para a vida , com características de calor intenso, alta umidade e aumento da atividade vulcânica.

Esse supercontinente mudaria drasticamente o clima do planeta. O estudo, publicado na Nature Geoscience, utiliza modelos climáticos avançados para mostrar como essa nova configuração pode criar um ambiente extremamente quente e seco para a maioria das formas de vida .

Os cientistas que trabalham no estudo acreditam que os continentes da Terra estão se deslocando lentamente e, no futuro, acabarão se unindo para formar uma única massa terrestre, chamada de Pangea Ultima .

Os cientistas afirmam que Pangea Ultima se formará perto da linha do Equador, onde as temperaturas já são elevadas. Sem vastos oceanos para absorver e distribuir calor, o interior do supercontinente se tornará uma verdadeira armadilha térmica.

As simulações preveem temperaturas regularmente ultrapassando 40°C, com algumas áreas atingindo mais de 50°C. Esse calor extremo, combinado com alta umidade, criará condições insuportáveis para a maioria dos mamíferos, incluindo os humanos.

