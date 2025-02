Alinhamento planetário raro será visível este mês; veja quando

Alinhamento planetário é a visão de múltiplos planetas no céu ao mesmo tempo / Crédito: Pexels/Zelch Csaba

Um dos eventos astronômicos mais aguardados de 2025 é um alinhamento planetário que acontecerá novamente apenas daqui mais de 130 anos. Ainda neste mês de fevereiro, sete planetas alinhados estarão observáveis no céu. A conjunção de planetas por si só não é algo raro e ocorre todos os anos. Porém, quando o número de planetas envolvidos é grande, eles tendem a chamar atenção.

Alinhamento planetário: quando acontece? O “superalinhamento planetário de fevereiro”, como tem sido chamado, será visível em quase todo o mundo nas noites próximas de 28 de fevereiro de 2025. Não existe uma hora exata, pois o próprio dia já é uma data mediana do evento, estabelecida com base em quando ele deve ser melhor visível para a maioria dos locais. No Brasil, por exemplo, a observação ainda será uma possibilidade durante os primeiros dias de março.

Alinhamento planetário: quais planetas estarão visíveis? Ao todo, sete planetas estarão alinhados no céu: Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte. Quatro deles — Mercúrio, Vênus, Júpiter e Marte — serão visíveis a olho nu. A observação é favorecida, pois a Lua estará em sua fase nova e iluminando pouco o céu. Já para ver Urano e Netuno, será necessário um par de binóculos ou um pequeno telescópio.

No caso de Saturno, será mais complicado pela sua proximidade com o Sol. A observação demandará calcular a hora e a localização exatas. Anéis de Saturno vão 'desaparecer' em março; ENTENDA fenômeno que já aconteceu em 2009 Alinhamento planetário: como observar? Períodos do dia em que a luz do sol não esteja tão forte podem favorecer a observação, como o ao amanhecer e principalmente ao pôr do sol.